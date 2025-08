Sin palabras: la sincera opinión de Mercedes Milá sobre El Gran Wyoming

'Pasa sin llamar' está funcionando medianamente bien en La 2 la noche de los sábados. La última entrega cosechó casi 200.000 espectadores y un 2,6% de share medio, cifras que permiten al formato presentado por Inés Hernand respirar aliviado después de estar guardado en un cajón varios meses.

Mercedes Milá fue una de las invitadas de la noche esta semana, muy buena amiga de Inés Hernand y con quien trabajó en otro formato de RTVE, el programa 'No sé de qué me hablas', uno de los últimos fracasos de la cadena pública.

Quien conoce a Mercedes Milá, sabe que la catalana no tiene pelos en la lengua y en esta ocasión se ha sometido a las nominaciones de 'Gran Hermano' de Germán González.

Mercedes Milá en 'Y ahora Sonsoles' / Antena 3

Una de las pruebas del programa consistía en: "vemos tres nombres y me dices a quién nominarías para abandonar el país, a quién expulsarías del país y a quién se queda, se queda en Españita", dijo entre risas Germán.

David Broncano, Pablo Motos y El Gran Wyoming eran los tres primeros rostros a los que tenía que enfrentarse la invitada, pero Milá lo tenía muy claro: "lo siento, pero voy a salvar, claramente, a Wyoming. Nomino a Broncano y expulso a Pablo Motos".

Inés Hernand, al conocer muy bien a Mercedes, se quedó muda al descubrir que nominaba a Broncano: "pero... con lo que te gusta Broncano, justifique su respuesta".

El Gran Wyoming / ATRESMEDIA

Y Mercedes Milá no se lo pensó dos veces: "me gusta muchísimo Broncano, pero al saber le llaman suerte. Wyoming lleva mucho tiempo y haciendo las cosas muy bien, tiene una cabeza muy interesante. Le vi una vez una entrevista que me gustó muchísimo, una entrevista de verdad, al Wyoming de verdad".

Esa es la razón por la que salvó de la 'nominación' al presentador de 'El Intermedio', expulsando así a Pablo Motos: "estuve en su programa y es encantador, es buenísimo. Lleva muchos años triunfando", dijo sin meterse en polémicas.