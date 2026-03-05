Las palabras de Margarita Robles al embajador de EEUU que desatan la polémica: "Yo estoy con Trump"

El Gobierno, una vez más, vuelve a estar en el centro de la polémica: un vídeo del encuentro entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el nuevo embajador estadounidense en España, ha desatado un intenso debate político.

En las imágenes, grabadas antes de comenzar la reunión oficial, se escucha una frase que algunos interpretan como un supuesto apoyo a Donald Trump y su cruzada contra Irán.

El encuentro se produjo en Madrid con el embajador Benjamin León y tenía como objetivo reforzar las relaciones entre ambos países en materia de defensa y cooperación internacional.

Sin embargo, durante el momento previo a la reunión, cuando las cámaras grababan imágenes sin sonido oficial para televisión, se captó un comentario de la ministra que algunos han malinterpretado. O eso dice el Gobierno.

En el audio se escucha a Robles decir una frase que algunos interpretaron como "yo estoy con Trump, lo que pasa es que aquí...". Eso sí, el fragmento no se escucha claramente y es imposible conocer el contexto exacto en el que se produce.

La difusión del vídeo provocó rápidamente reacciones políticas, cómo no. El Partido Popular compartió las imágenes en redes sociales y cuestionó la postura del Gobierno en plena tensión diplomática con Estados Unidos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ante la Comisión de Defensa, en el Senado, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

Y es que la polémica llega en un momento especialmente delicado: un día antes, el presidente estadounidense Donald Trump criticó duramente a España y amenazado con romper acuerdos comerciales por la negativa del Gobierno español a permitir el uso de las bases de Rota y Morón en la ofensiva contra Irán.

Desde el Ministerio de Defensa han rechazado tajantemente la interpretación de esa frase. Fuentes del departamento aseguran que la ministra en realidad dijo que "estaba cómoda" con la temperatura de la sala, que también puede ser porque encajaría fonéticamente con el sonido. Y la propia Robles ha criticado al PP por emplear el vídeo con fines políticos, calificando de "falsa" la información difundida.