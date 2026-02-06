¿Cuál es la palabra con la que Rosa Rodríguez ha ganado más de 2,7 millones de euros en 'Pasapalabra'?

'Pasapalabra' es uno de los concursos más importantes de la televisión en España. Se emite desde el 24 de julio de 2000 y, a lo largo de su historia, ha pasado por distintas cadenas, desde Telecinco hasta Antena 3. Este jueves, el programa presentado por Roberto Leal repartió el mayor bote de su trayectoria.

En prime time, Manu y Rosa se enfrentaron a un duelo emocionante que acabó venciendo Rosa, consiguiendo el bote más grande de la historia de 'Pasapalabra': 2.716.000 euros.

Después de 306 programas, Rosa ganó el bote de 'Pasapalabra' gracias al apellido de una leyenda del fútbol americano: Earl Morrall. La participante acertó a falta de tres segundos, al recordar el apellido de uno de los jugadores más destacados de Estados Unidos, quien fue nombrado MVP de la NFL por la agencia AP con los Baltimore Colts, entre otros logros.

Rosa se estrenó en 'Pasapalabra 'el 19 de noviembre de 2024 y ya sumaba 306 programas. Hasta ahora, había ganado 95, empatado 91 y perdido 120, acumulando 168.600 euros. Solo en dos ocasiones había estado a una palabra de alcanzar el bote.

¿Quién es Rosa Rodríguez?

Rosa ya forma parte de la historia viva de 'Pasapalabra' tras ganar el bote de 2.716.000 euros. Nacida en Quilmes, Argentina, aunque siendo todavía niña se mudó a España junto a su familia. Fue en A Coruña donde creció, se formó académicamente y acabó estableciendo su vida personal y profesional.

Rosa, en la última prueba de 'Pasapalabra' / Atresmedia

La concursante siempre se ha mantenido al margen del foco mediático, ya que nunca ha revelado ni su fecha de nacimiento, aunque se rumorea que podría tener unos 32 años.

Respecto a sus estudios, Rosa es licenciada en Filología y trabaja como profesora de Lengua Castellana e Inglés, de ahí su precisión léxica, su capacidad de análisis y su calma bajo presión.