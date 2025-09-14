Ni una palabra de más: la OCU sentencia la verdad sobre los coches chinos

Las ventas de coches chinos están creciendo a gran velocidad en España. En lo que va de 2025, su cuota de mercado ha subido del 5% al 9%, y modelos como el MG ZS ya figuran entre los más vendidos del país. Por su parte, BYD se ha consolidado como la segunda marca más vendida en coches eléctricos y la tercera en híbridos enchufables.

Este rápido ascenso plantea una pregunta crucial: ¿son los coches chinos realmente tan seguros, fiables y de calidad como los de fabricantes europeos, japoneses o coreanos? La OCU se ha encargado de analizarlo, y los resultados arrojan conclusiones sorprendentes.

En cuanto a seguridad, los coches chinos no solo cumplen las expectativas, sino que incluso destacan. Según las pruebas de choque de EuroNCAP desde 2023, un impresionante 89% de estos vehículos ha logrado la máxima puntuación de cinco estrellas, superando a coches coreanos (75%), japoneses (73%) e incluso europeos (69%).

En términos de calidad, los coches chinos se sitúan ligeramente por debajo de sus competidores. La OCU ha analizado modelos eléctricos e híbridos enchufables, valorando aspectos como comportamiento, consumo, confort y espacio interior.

Las marcas coreanas y europeas consiguen una media de 73 y 71 puntos sobre 100, respectivamente, mientras que las japonesas alcanzan 68 y las chinas 67 puntos. No es un mal resultado, pero sí refleja que todavía hay margen de mejora.

La fiabilidad de los coches chinos todavía genera dudas. La mayoría de sus modelos llevan menos de cinco años en el mercado, por lo que no hay suficientes datos para sacar conclusiones sólidas.

Además, su red de talleres sigue siendo limitada: MG, Omoda y Jaecoo cuentan con alrededor de 100 talleres, Ebro con 65 y BYD con 40. Para ponerlo en perspectiva, Renault tiene más de 250 talleres en toda España.

La OCU señala que los coches chinos ofrecen una buena percepción de calidad y precios muy competitivos. Aunque no lideran las listas de calidad, se sitúan cómodamente en la media de su categoría.

La organización también destaca que muchas marcas chinas ofrecen garantías comerciales que superan lo exigido por la ley, llegando en algunos casos hasta siete años o 150.000 kilómetros.

Entre las marcas más destacadas en España se encuentran MG, Omoda, BYD, Jaecoo, DFSK, Leapmotor, Xpeng y Aiways. La OCU recuerda que, aunque su crecimiento es notable, es fundamental que los consumidores se informen bien antes de comprar un vehículo de estas marcas.