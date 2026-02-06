Los países europeos ordenados según su salario mínimo: ¿dónde está España tras la nueva subida?

Con la nueva subida, el Salario Mínimo Interprofesional en España se fija en 1.221 euros al mes en 14 pagas, lo que supone un aumento del 3,1% y 37 euros más al mes para quienes lo perciben. Si se pasa al formato estándar europeo de 12 pagas, esta subida equivale a unos 1.424,5 euros brutos mensuales, cifra con la que se realizan las comparaciones internacionales.

Con ese nivel, España se coloca en el séptimo lugar del ranking de la Unión Europea entre los países que cuentan con salario mínimo legal, muy por detrás de algunos países pero por delante de otros. Así que ha quedado el ránking en 2026 tras esta nueva subida.

Los países de la Unión Europea ordenados según su salario mínimo

En la parte alta del listado se mantienen los países con salarios más elevados, donde el coste de la vida y la productividad también son mayores. Luxemburgo lidera el podio con 2.704 euros mensuales de salario mínimo, seguido de Irlanda (2.391 euros) y Alemania (2.343 euros tras una fuerte subida del 8,4%).

Completan este grupo Países Bajos y Bélgica, con 2.295 y 2.112 euros al mes respectivamente, muy por encima del nivel español. Justo por debajo de este bloque se sitúa Francia, que alcanza los 1.823 euros tras una actualización moderada del 1,2%.

Con la nueva subida, España se mantiene como referencia dentro de la franja intermedia de salarios mínimos en Europa. Sus 1.424 euros prorrateados permiten superar a países como Eslovenia, cuyo salario mínimo se sitúa en 1.278 euros después de una subida histórica del 16%.

Aun así, la distancia con las economías del norte sigue siendo amplia: España se queda unos 400 euros por debajo de Francia y cerca de 1.300 euros por debajo de Luxemburgo, el país que marca el techo salarial de la Unión Europea. El mapa europeo deja así una fotografía en la que España mejora posiciones, pero todavía tiene margen para acercarse al grupo de cabeza.