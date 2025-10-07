Este país de Europa busca empleados y un salario de hasta 8.000 euros con alojamiento gratis

La colaboración entre la red EURES y el SEPEfacilita que los trabajadores españoles puedan acceder a ofertas de empleo en Europa. En las últimas semanas, uno de los países más ricos del viejo continente ha publicado múltiples vacantes de empleo.

Hablamos de Liechtenstein, un microestado ubicada entre Suiza y Austria, con una población menor a los cuarenta mil habitantes en 2023. Según la búsqueda del Servicio Europeo de Empleo, los salarios ofertados pueden alcanzar hasta los 8.000 euros.

En la actualidad, hay disponibles casi 300 ofertas de empleo en la plataforma. Las vacantes corresponden a diferentes sectores como la logística, industria, cuidado personal y servicios domésticos.

Además, en algunos de los trabajos también se ofrece alojamiento gratuito. Liechtenstein tiene uno de los PIB per cápita más elevados del mundo, y su entorno natural es parece de postal.

El salario medio oscila entre los 6.800 euros mensuales, aproximadamente. En cuanto los requisitos, para trabajar en Liechtenstein se requiere hablar alemán, aunque no es obligatorio en algunos de los puestos de trabajo.

Aunque Liechtenstein es miembro del Espacio Económico Europeo (EEE), no forma parte de la Unión Europea (UE). Por este motivo, los trabajadores que quieran trasladarse a este pequeño estado necesitan un permiso de residencia.

Este documento está disponible para los empleados con contratos que duren desde los 12 meses hasta los 10 años. El impuesto de sociedades está situado en el 12,5%, con un IVA general del 8,1%.

La mayoría de las empresas ayudan en los trámites necesarios para conseguir uno de los permisos de trabajo. Si estás interesado en seguir tu carrera profesional en Liechtenstein, puedes consultar las ofertas disponibles en el portal EURES.