Este país adoptará el Euro como moneda en 2026 y cambiará la vida de sus ciudadanos

A los españoles nos queda lejos ese momento en el que nuestro país adoptó el euro como moneda oficial, allá por el año 2002. Sin embargo, siguen existiendo países que no han entrado en la denominada 'zona euro', y Bulgaria será el próximo en hacerlo a partir del próximo 1 de enero de 2026.

A partir de ese día, la leva dejará de ser moneda de curso legal y será sustituida por el euro. Todas las cuentas bancarias, depósitos y ahorros de los ciudadanos serán convertidos automáticamente a la divisa europea, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

El proceso comenzará con un mes de doble circulación, entre el 1 y el 31 de enero de 2026: comercios y establecimientos estarán obligados a aceptar tanto euros como levas.

Sin embargo, desde el 1 de febrero, el euro pasará a ser la única moneda válida para pagar en todo el territorio búlgaro, cambiando por completo la vida de los ciudadanos mientras se adaptan a la nueva moneda.

La ubicación de Bulgaria en Europa. / Wikipedia

Los comercios contarán con obligaciones específicas durante la transición. Aunque puedan cobrar en las dos monedas durante el mes de enero, deben entregar el cambio exclusivamente en euros, excepto que no dispongan de suficiente efectivo para realizar la transacción.

También está prohibido rechazar pagos que incluyan más de 50 monedas de leva en una sola operación, con el objetivo de agilizar la gestión del efectivo durante este periodo de cambio.

¿Y cómo se garantiza la transparencia durante los próximos meses, evitando subidas de precios inesperadas? Los precios deben mostrarse en leva y euros hasta el próximo 8 de agosto de 2026. Una conversión que debe hacerse siguiendo el tipo oficial, sin redondeos.

Como ya sucedió en España y en el resto de países de la zona euro en su momento, el cambio de moneda es gratuito en bancos y en algunas oficinas de correos hasta el 31 de diciembre de 2026. Después, se pueden aplicar comisiones, exceptuando en el Banco Nacional de Bulgaria, donde siempre será gratuito el proceso.