No pagues de más: el truco para pagar la mitad en el supermercado

Si hay algo que preocupa a todos los españoles es la actual inflación y la subida descontrolada de precios. El coste de la vida se ha incrementado para las familias, y cada vez resulta más difícil ahorrar algo de dinero al mes.

Hacer la compra se ha vuelto un verdadero desafío, y es que hoy es un 33,9% más caro que hace cinco años. Los productos se han encarecido a causa de la pandemia, la sequía, la guerra de Ucrania, entre otros motivos.

Debido a los altos precios, los consumidores buscan cualquier tipo de oferta o promoción que les permita rebajar al máximo el coste de su cesta de la compra.

Es por ese motivo que muchas cadenas de supermercados han adoptado el llamado 'downtrading', una estrategia diseñada para ofrecer descuentos atractivos y permitir que los clientes adquieran productos a mitad de precio.

Esta táctica consiste en señalar los productos que están próximos a caducar con etiquetas llamativas como 'Bajada de precio' o 'Fecha de consumo próxima'.

Al final del día, una gran parte de alimentos acaban en la basura, especialmente los productos frescos. Es por ese motivo que, gracias a este método, los alimentos perecederos obtienen una segunda oportunidad y no se desperdicia tanta comida.

Los supermercados suelen aprovechas las últimas horas antes del cierre de la tienda para aplicar estos descuentos.

Además, la última hora del sábado se ha convertido en el momento ideal para ahorrar, ya que los establecimientos cierran el domingo y aprovechan para rebajar más productos.