Nunca pagues con tarjeta en estos casos: los errores más comunes que pueden vaciarte la cuenta

A día de hoy, pocos españoles saben vivir sin tarjetas de crédito o débito: estos son los métodos de pago más habituales, superando en muchos casos al efectivo, tanto en establecimientos físicos como en compras online.

Su comodidad es indiscutible, pero también lo es el aumento de fraudes asociados a un mal uso o a situaciones de riesgo que muchos usuarios pasan por alto.

Errores habituales que cometemos al pagar con tarjeta de crédito o débito

Un error muy común se produce cuando el vendedor o camarero pide la tarjeta para pasarla por el datáfono. Los dispositivos que clonan tarjetas siguen existiendo y en cuestión de segundos, los datos pueden copiarse sin que tú tengas control sobre estos.

Por este motivo, los expertos recomiendan no desprenderse nunca de la tarjeta y exigir siempre que seamos nosotros las que la pasemos por el datáfono.

También es fundamental desconfiar si el datáfono presenta elementos extraños, cables añadidos o piezas que no parecen originales. Son accesorios que pueden servir para interceptar la información bancaria y enviarla a servidores externos sin que el usuario lo perciba.

¿Otro escenario de riesgo potencial? El uso de redes wifi públicas. No es lo más frecuente, pero en estas redes las comunicaciones pueden ser interceptadas, sobre todo cuando hacemos pagos online. Y lo mismo ocurre en ordenadores de acceso público: alguien puede estar observando la pantalla o captando imágenes de los datos durante el proceso de pago.

Más allá de los pagos con tarjeta de crédito presenciales, el phishing sigue siendo una amenaza importante. Correos electrónicos con ofertas llamativas pueden dirigir a páginas falsas diseñadas para robar los datos de la tarjeta. Por lo tanto, no metas aquí números relacionados con tus tarjetas de crédito o débito.

El consejo es claro: no facilitar datos de tarjeta por teléfono ni en la calle, ni a supuestas ONG. Es importante prevenir y tener sentido común si queremos tener una buena defensa ante posibles estafas.