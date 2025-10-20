Cuándo pagar la mayor parte de la hipoteca para reducir intereses

Firmar una hipoteca es una de las decisiones más importantes de cualquier persona. Debe pensarse muy detenidamente, ya que es algo que arrastrará el hipotecado durante años o incluso varias décadas a cambio de tener tu propio hogar.

Pero ya no es solo devolver el préstamo al banco, sino darle un dinero extra traducido en intereses. Y obviamente, hay formas de reducir estos intereses con el objetivo de que al final pagues menos.

La forma más lógica de reducir estos intereses es realizar una amortización de la hipoteca, es decir, pagar una parte de la misma de golpe en algún momento de la hipoteca.

Con ello, se reducen los intereses que vas a pagar al final de la misma. Pero el momento en el que haces esa amortización es muy importante para reducir aún más los intereses.

Lo mejor es pagar cuanto antes mejor esa amortización, es decir, en los primeros años. Y es que los intereses que hay que pagar se calculan en base a la cuantía pendiente, por lo que si amortizas parte de la hipoteca al principio, luego los intereses se reducen.

Por ejemplo, si tienes una hipoteca de 200.000 euros a 30 años con un 2,5% de intereses, son unos 790 euros al mes. Si nunca se hace una amortización, al final habrás pagado 84,487 euros. Pero si se realiza una amortización de 25.000 euros en el primer año, el plazo se reduciría a 25 años y 4 meses y se pagarían 65.421 euros en intereses.

El experto Pablo Vega comparte que “el momento óptimo para realizar una amortización anticipada es durante los primeros años. Amortizar cuotas en este momento permite reducir de manera más significativa el capital pendiente y, por tanto, el total de intereses futuros.

Durante la primera mitad de la vida de la hipoteca, se puede llegar a pagar hasta un 70% del total de intereses que corresponderían a todo el préstamo hipotecario.