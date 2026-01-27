Por qué pueden pagar 30.000 euros por esta simple moneda: el detalle en el que debes fijarte

Esta moneda de 10 centavos de Roosevelt de 1968, que estuvo en circulación en Estados Unidos, cuenta con un fallo imperceptible que despierta pasiones en el mundo numismático y justifica unas ofertas verdaderamente estratosféricas. Un simple detalle la separa de ser una moneda antigua sin más a convertirse en una joya valorada en miles de euros.

En este caso, todo radica en un simple error de acuñación, ya que la Casa de la Moneda de San Francisco olvidó grabar una "S" en el anverso, junto al cuello de Franklin D. Roosevelt. Este error limitó su producción a apenas una veintena de unidades, mezcladas accidentalmente con todas las demás, las que sí portan esa "S".

Ese simple detalle, un pequeño error de acuñación, convierte a esta moneda de 10 centavos en un tesoro de valor incalculable para muchos... y calculable para otros, ya que se han llegado a ver ofertas que llegan hasta los 30.000 euros por alguna de estas escasas monedas. Evidentemente, que haya tan pocas en el mundo también es un factor determinante.

A veces, el estado de la moneda también es fundamental para que alcance precios altos entre los coleccionistas, y es así: una moneda puede pasar de los miles a los cientos de euros de valor únicamente por esto. Pero en la rareza encontramos la solución: incluso en estados lejos de la perfección este tipo de monedas mantienen valores superiores a los 1.000 euros.

Es decir, que la antigüedad y la rareza, en muchas ocasiones, son la clave en el mercado numismático. Van a pagar más por monedas que se encuentren en un estado de conservación perfecto, evidentemente, pero si cuentas con la pieza adecuada, el valor va a ser muy alto igualmente.

En este caso, que nos ha servido como ejemplo, el elemento crucial en esta moneda de 10 centavos de 1968 es la ausencia de la "S" en su anverso: sin ella, es un tesoro (independientemente de su estado), con ella, es una moneda ordinaria que "sólo" tiene un valor histórico. Tenlo en cuenta para tu colección (o por si encuentras alguna moneda especial).