SEGURIDAD SOCIAL
Cuánto pagan los autónomos en 2025: así quedan las cuotas antes de la subida del Gobierno
Subida a la vista: lo que pagas como autónomo en 2025 según tus ingresos
Estos últimos años, los autónomos se han enfrentado a una situación muy complicada en España, especialmente aquellos que mantienen pequeños negocios abiertos y han comprobado cómo la subida de las cuotas de autónomos han hecho mella en su economía.
Las cuotas de autónomos, por desgracia, vuelven a estar en el centro del debate social en 2025. El Gobierno ya estudia una nueva subida de las cotizaciones para el periodo 2026/28, que podría aumentar las aportaciones mensuales entre 10 y 200 euros a partir del próximo año.
Sin embargo, quienes se den de alta antes del 31 de diciembre de 2025 pueden beneficiarse todavía de las cuotas vigentes actuales, más bajas que las previstas en la reforma que se encuentra en estudio.
El sistema de cotización por ingresos reales, implantado en 2023 bajo la reforma de José Luis Escrivá, sigue siendo la base del modelo actual. Según la Seguridad Social, cada autónomo debe declarar sus rendimientos netos y elegir su base de cotización dentro del tramo que corresponda, aplicando una deducción del 7% por gastos genéricos (que baja al 3% para socios mercantiles).
En 2025, los autónomos pagan una cuota equivalente al 31,4% de la base de cotización seleccionada, distribuida entre contingencias comunes (28,3%), profesionales (1,3%), el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (0,8%) cese de actividad (0,9%) y formación profesional (0,1%).
Las cuotas dependen de los ingresos: los trabajadores con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales cotizan con una base mínima de 653,59 euros, mientras que aquellos que superan los 6.000 euros mensuales cotizan con bases desde 1.928,10 hasta 4.909,50 euros.
Con el aumento en la cuota de autónomos que prevé implantar el Gobierno de cara a 2026, la situación económica de muchos autónomos puede tensarse aún más.
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: 'Ha llegado el momento
- La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo
- Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita
- La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
- ¿Qué debe hacer la familia cuándo fallece el titular de una cuenta bancaria?
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: 'Se esperan lluvias
- Así es 'Una, Grande, Libre', el bar del 'chino facha' que triunfa Madrid: 'Por corazón votaría a Vox, pero para gobernar quiero a Ayuso