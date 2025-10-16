Cuánto pagan los autónomos en 2025: así quedan las cuotas antes de la subida del Gobierno

Estos últimos años, los autónomos se han enfrentado a una situación muy complicada en España, especialmente aquellos que mantienen pequeños negocios abiertos y han comprobado cómo la subida de las cuotas de autónomos han hecho mella en su economía.

Las cuotas de autónomos, por desgracia, vuelven a estar en el centro del debate social en 2025. El Gobierno ya estudia una nueva subida de las cotizaciones para el periodo 2026/28, que podría aumentar las aportaciones mensuales entre 10 y 200 euros a partir del próximo año.

Sin embargo, quienes se den de alta antes del 31 de diciembre de 2025 pueden beneficiarse todavía de las cuotas vigentes actuales, más bajas que las previstas en la reforma que se encuentra en estudio.

El sistema de cotización por ingresos reales, implantado en 2023 bajo la reforma de José Luis Escrivá, sigue siendo la base del modelo actual. Según la Seguridad Social, cada autónomo debe declarar sus rendimientos netos y elegir su base de cotización dentro del tramo que corresponda, aplicando una deducción del 7% por gastos genéricos (que baja al 3% para socios mercantiles).

En 2025, los autónomos pagan una cuota equivalente al 31,4% de la base de cotización seleccionada, distribuida entre contingencias comunes (28,3%), profesionales (1,3%), el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (0,8%) cese de actividad (0,9%) y formación profesional (0,1%).

Las cuotas dependen de los ingresos: los trabajadores con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales cotizan con una base mínima de 653,59 euros, mientras que aquellos que superan los 6.000 euros mensuales cotizan con bases desde 1.928,10 hasta 4.909,50 euros.

Con el aumento en la cuota de autónomos que prevé implantar el Gobierno de cara a 2026, la situación económica de muchos autónomos puede tensarse aún más.