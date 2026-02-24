Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joao CanceloLaporta MessiAchraf violaciónMultas FlickPadre PedriHorarios GP TailandiaÁrbitro Real Madrid - BenficaBenfica PrestianniClasificación LaLiga sin VARVillarejoCuándo juega AlcarazKilian JornetMaldiniLateral FlickVíctor MuñozLamine YamalBarça UEFAPlayoffs ChampionsReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesSeguridad SocialMcEnroe AlcarazEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaElecciones Barça 2026Pedri FerranEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin

COLECCIONISMO

Pagan más de 80.000 euros por ella: esta moneda de las antiguas pesetas supera todos los récords

Esta moneda de 5 pesetas ha pulverizado todos los récords de precios que conocíamos.

Moneda de 5 pesetas de 1895

Moneda de 5 pesetas de 1895

Álex Pareja

Álex Pareja

Una moneda española de las antiguas pesetas (concretamente, de 1895) ha alcanzado cotas inimaginables en subastas internacionales, pulverizando récords de precios y situándose como la más valiosa de su tipo en la historia numismática.

El secreto detrás del valor de esta moneda de 5 pesetas

Estamos hablando de la moneda de 5 pesetas acuñada en Madrid en 1895, durante el reinado de Alfonso XIII, cuando el monarca aún era un niño. Esta pieza no presenta errores visibles, pero su escasez absoluta la eleva por encima de cualquier otra.

La clave está en que sólo se conocen unos pocos ejemplares en existencia, la mayoría ya en colecciones privadas (que, como imaginarás, son de por sí muy valiosas). Una serie de características que han provocado que su precio sea realmente estratosférico.

Fabricada en plata de 900 milésimas, con un peso de 25 gramos y un diámetro de 37 milímetros, luce en el anverso el busto del rey hacia la izquierda, flanqueado por la inscripción típica de la época. El reverso exhibe el escudo coronado de España más las estrellas 18-95 y las siglas PGV de los grabadores Félix Miguel Peiró Rodrigo, Antonio García González y Remigio Vega Vega.

Aunque su valor facial era de 5 pesetas en la época, hoy representa un tesoro incomparable. En diciembre de 2021, un ejemplar único se subastó en la casa Aureo & Calicó por 75.000 euros. Poco después, otro encapsulado y calificado SP62 por NGC alcanzó los 80.000 euros en MDC Mónaco.

Pero si te parece mucho dinero, espera, porque su récord absoluto llegó en agosto de 2023 en Heritage Auctions, donde se pagaron 82.763 euros por esta moneda de 5 pesetas, superando cualquier expectativa previa. De hecho, es la peseta por la que más dinero se ha pagado en la historia, en general.

Noticias relacionadas y más

En sitios especializados y plataformas de subastas internacionales, los precios por piezas similares en condiciones óptimas rozan cifras similares, siempre que muestren una conservación impecable sin rastros de circulación. Eso sí, sus pocas unidades hacen que sea realmente difícil que alguien tenga alguna guardada en un cajón (pero busca por si acaso).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE detalla qué trabajadores se benefician
  2. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la empresa puede suprimir tus derechos adquiridos
  3. Las inversiones del exportero del Barça, José Manuel Pinto, a los 50 años: 'Hoy tengo 300 instructores
  4. Hacienda lo confirma: estas personas con seguro de hogar podrán deducir más de 1.300 euros en la Renta
  5. Joan Roca, chef, desvela el mejor restaurante de Barcelona: 'Está alejado del foco
  6. Sarah Santaolalla señala a Luis Rubiales: 'Tápate un poco
  7. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por una dorsal africana: 'Nos dejará...
  8. Alerta con el cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero

Samantha Vallejo-Nágera se pronuncia sobre su salida de 'MasterChef': "Bostezaba mucho"

Samantha Vallejo-Nágera se pronuncia sobre su salida de 'MasterChef': "Bostezaba mucho"

Muere Robert Carradine, actor conocido por 'Lizzie McGuire' o 'La revancha de los novatos', a los 71 años

Muere Robert Carradine, actor conocido por 'Lizzie McGuire' o 'La revancha de los novatos', a los 71 años

Pagan más de 80.000 euros por ella: esta moneda de las antiguas pesetas supera todos los récords

Pagan más de 80.000 euros por ella: esta moneda de las antiguas pesetas supera todos los récords

¿Tienes cuentas o cripto en el extranjero? Así puedes librarte de declarar el 720 y 721 según Hacienda

¿Tienes cuentas o cripto en el extranjero? Así puedes librarte de declarar el 720 y 721 según Hacienda

El Meteocat lo confirma: tiempo estable y temperaturas al alza en Catalunya

El Meteocat lo confirma: tiempo estable y temperaturas al alza en Catalunya

José Elías lanza un polémico mensaje sobre la vivienda: "Hay que dejar de perseguir al que invierte"

José Elías lanza un polémico mensaje sobre la vivienda: "Hay que dejar de perseguir al que invierte"

Roberto Colom, psicólogo: "En esta posición juegan los futbolistas más inteligentes"

Roberto Colom, psicólogo: "En esta posición juegan los futbolistas más inteligentes"

Alerta sanitaria: la AESAN pide no consumir estos quesos rallados tras detectar cuerpos extraños

Alerta sanitaria: la AESAN pide no consumir estos quesos rallados tras detectar cuerpos extraños