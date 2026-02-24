Pagan más de 80.000 euros por ella: esta moneda de las antiguas pesetas supera todos los récords

Una moneda española de las antiguas pesetas (concretamente, de 1895) ha alcanzado cotas inimaginables en subastas internacionales, pulverizando récords de precios y situándose como la más valiosa de su tipo en la historia numismática.

El secreto detrás del valor de esta moneda de 5 pesetas

Estamos hablando de la moneda de 5 pesetas acuñada en Madrid en 1895, durante el reinado de Alfonso XIII, cuando el monarca aún era un niño. Esta pieza no presenta errores visibles, pero su escasez absoluta la eleva por encima de cualquier otra.

La clave está en que sólo se conocen unos pocos ejemplares en existencia, la mayoría ya en colecciones privadas (que, como imaginarás, son de por sí muy valiosas). Una serie de características que han provocado que su precio sea realmente estratosférico.

Fabricada en plata de 900 milésimas, con un peso de 25 gramos y un diámetro de 37 milímetros, luce en el anverso el busto del rey hacia la izquierda, flanqueado por la inscripción típica de la época. El reverso exhibe el escudo coronado de España más las estrellas 18-95 y las siglas PGV de los grabadores Félix Miguel Peiró Rodrigo, Antonio García González y Remigio Vega Vega.

Aunque su valor facial era de 5 pesetas en la época, hoy representa un tesoro incomparable. En diciembre de 2021, un ejemplar único se subastó en la casa Aureo & Calicó por 75.000 euros. Poco después, otro encapsulado y calificado SP62 por NGC alcanzó los 80.000 euros en MDC Mónaco.

Pero si te parece mucho dinero, espera, porque su récord absoluto llegó en agosto de 2023 en Heritage Auctions, donde se pagaron 82.763 euros por esta moneda de 5 pesetas, superando cualquier expectativa previa. De hecho, es la peseta por la que más dinero se ha pagado en la historia, en general.

En sitios especializados y plataformas de subastas internacionales, los precios por piezas similares en condiciones óptimas rozan cifras similares, siempre que muestren una conservación impecable sin rastros de circulación. Eso sí, sus pocas unidades hacen que sea realmente difícil que alguien tenga alguna guardada en un cajón (pero busca por si acaso).