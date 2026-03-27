Pagan casi 3.000 euros por esta moneda de 1 euro: revisa si la tienes

Imagina conseguir cientos de euros por una moneda que has pasado por alto durante años. Hablamos de una moneda de 1 euro francesa de 1999, la "primogénita" del euro que Francia lanzó un año antes de la gran transición, y que ahora protagoniza subastas entre los coleccionistas realmente increíbles.

La pionera que rompió moldes

Corre el año 1999: el franco agoniza, el euro asoma. La Monnaie de Paris estampa esta joya experimental para probar el terreno, conviviendo con la moneda nacional en un evento histórico. No es un error de fábrica, sino su estatus de "primera edición" la que otorga su valor.

En el reverso de esta moneda nos encontramos con el Árbol de la Vida (símbolo de prosperidad gala), flanqueado por "RF" (République Française), "1999" abajo y el mantra revolucionario "Liberté, Égalité, Fraternité" curvándose alrededor. El anverso es el estándar de todas las monedas de 1 euro.

Moneda de 1 euro francesa de 1999 / Monnaie de Paris

Solo unas pocas miles de monedas sobrevivieron sin circular masivamente, convirtiéndola en reliquia para los numismáticos obsesionados con los orígenes. Pero ahora su rareza ha explotado: de 700 euros hace meses a subastas que llegan ahora mismo hasta los 2.900 euros en portales como eBay.

Las pujas por esta moneda de 1 euro francesa son salvajes. En algunos portales especializados, las monedas en un estado impecable superan los 2.500 euros; las que no, también se pueden llegar a pagar por entre 500 y 1.000 euros, así que si conservas alguna tiene valor seguro.

Y no es una locura sin sentido: las tiradas iniciales nos hablan de 301 millones monedas acuñadas, pero 203 millones fueron destruidas en 2010 por sobreproducción, según un informe de la Cour des Comptes. Esto deja circulando solo unos 100 millones, de los cuales son poquísimos los que se conservan en buene estado.

Esto ha provocado otro problema: las falsificaciones, que al parecer se han multiplicado en los últimos años con esta moneda de 1 euro en particular. Lo suyo es comprobar bien que la moneda sea real, y las variaciones suelen llegar en características como el peso o los materiales.