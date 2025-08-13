Pagan casi 200.000 euros por esta moneda de 1999 que podrías conservar en casa

Casi todas las monedas pueden tener un valor entre los expertos del mundo de la numismática, pero hay piezas que son tremendamente especiales por las que se pueden llegar a pagar cientos de miles de euros. Es el caso de la moneda española que hoy nos ocupa.

Se trata de la moneda española de 2.000 pesetas acuñada en el año 1999 en su versión especial con motivo del año Xacobeo. Se distingue del resto por mostrar la imagen de un peregrino, el símbolo de la orden de Santiago y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

En el reverso de esta moneda aparece el rey Juan Carlos I y el año de acuñación, 1999. Lo curioso es que millones de estas monedas se pusieron en circulación ese año, así que, ¿por qué es tan especial?

Hay otras monedas de 2.000 pesetas que también son valoradas en el mercado, y que si tienes por casa pueden encontrar cierto valor, pero lo de esta versión en concreto se está yendo de las manos. En algunos mercados de segunda mano se llega a pagar casi 200.0000 euros por ella.

Lo curioso es que pueden llegar a pagar incluso más dinero por estas monedas si presentan alguna característica especial, como puede ser una deformación en los cantos o algún error de fabricación. Suele ser diferente de otras monedas, donde se busca que esté impoluta y en el mejor estado posible.

A pesar de que otras monedas de 2.000 pesetas, también las conmemorativas, pueden llegar a pagar por unos 20 euros o alcanzar precios que rondan los 50 si se encuentran en muy buen estado, esta versión del año Xacobeo en concreto ha desatado la locura absoluta.

Así que echa un buen vistazo por casa, ya que estos precios extremos en reventa confirman que el interés por algunos expertos y coleccionistas está en alza. Un buen ejemplo de que la numismática también está en auge y cada vez es mayor el interés por ciertas piezas consideradas especiales.