Ni bien pagados ni turnos decentes: el gremio de socorristas alerta de su situación laboral

Llega el verano y, junto a él, se abren puestos de trabajo de corte estacional con los que cubrir ciertas necesidades propias de la estación, entre los que encontramos uno imprescindible en todas las piscinas y playas: el de socorrista.

Una profesión muy maltratada en base a las condiciones laborales asociadas a sus puestos de empleo, a pesar de que cumplen con un rol crucial de muchísima responsabilidad por aquello de que están ahí para salvar vidas.

Así lo recogen desde Juventud USO, una asociación que ha denunciado la situación que están viviendo actualmente muchos socorristas a lo largo y ancho de España durante los meses que dura el verano.

En palabras de una trabajadora del gremio, los socorristas deben "asumir una responsabilidad increíble", pero en unas condiciones laborales de corte "terrible", según describía la profesional.

Esta última afirmación se sostiene sobre tres pilares diferentes: la idea de que sus sueldos son bastante bajos (a veces rozando el mínimo legal), suelen contar con turnos partidos y no poseen apenas descansos.

Si tenemos en cuenta los complementos que suelen estar asociados a esta profesión, como los de trabajar en días festivos, un socorrista tiene un sueldo medio de 1.500 euros, por lo que la cantidad es todavía más baja en neto.

En este sentido, muchos socorristas aseguran que, quitand los impuestos y obligaciones fiscales, cobran alrededor de 1.150 euros al mes, lo cual queda muy cerca del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1142 euros.

Además, el sindicato Juventud USO recuerda que los socorristas deben llevar a cabo su labor en condiciones de calor extremo en muchas situaciones, lo cual no queda acorde del salario que perciben en los meses de verano.