El padre de Melody carga contra Eurovisión, el jurado y el televoto: "Es penoso"

Después de la enorme decepción por el 24º puesto de Melody en Eurovisión -las apuestas la situaban entre el 14 y el 17 poco antes de arrancar el festival-, su padre, Lorenzo Ruiz, también músico, quiso tener unas palabras para el certamen y el jurado.

'Esa Diva' no convenció a nadie: por parte del jurado recibió solamente 27 votos, aunque se esperaba que en el público hubiera sabido recoger la pasión y la fuerza que trataba de transmitir la cantante andaluza. Sin embargo, la realidad es que Europa no conectó con la actuación de Melody y solamente le otorgó 10 puntos más, dejando a España con tan solo 37 puntos y antepenúltima.

Ni siquiera las polémicas 'Nebulossa' y 'Zorra', de las últimas dos ediciones, consiguieron quedar tan mal como la canción de esta edición. Pero aquí pasa algo raro, pues tanto en las semifinales como en las reproducciones de las actuaciones Melody parecía haber convencido a buena parte del público, ya que es la segunda ejecución más reproducida y solo la supera la ganadora.

Algo no cuadra y así lo quiso hacer notar el padre de Melody: "No se puede dar más, lo ha dado todo. Luego lo otro... Eso es lo que hay, lamentablemente, es penoso", valoraba después de terminar el festival en RTVE.

En cuanto a la actuación, solamente podía tener palabras bonitas para su hija, como padre orgulloso que se mostraba: "Ha estado de 10, impresionante. Una actuación perfecta, magistral, lo guapa que estaba, la actitud", reflexionaba.

Volviendo a la crítica al concurso, comentaba que le había decepcionado mucho la forma en la que se había desarrollado todo: "Pensaba que Eurovisión con el tiempo iba a cambiar, pero veo que no, sigue igual, votándose unos a otros", comentaba Lorenzo, que confiaba en que el 'amiguismo' desapareciese del mapa, algo que no ha sucedido.

También tenía unas palabras por lo ocurrido con Israel, que bien puede ser una de las explicaciones del porqué hubo tan bajas puntuaciones, no solo para Melody, sino para un puñado de actuaciones que recibieron entre 0 y 20 puntos como máximo de la audiencia.

Yuval Raphael, la cantante israelita recibió 297 puntos del televoto que le permitieron situarse en una segunda posición que solamente consiguió ser superada por Austria, que recibió 170. En este sentido, Lorenzo se sumaba a la estupefacción de muchos al ver cuánta gente había apostado por su interpretación: "No quiero crear una polémica, pero Israel, que yo no tengo ningún problema porque no entiendo nada de esas cosas, pero estaba de los últimos y le dan más de 200 puntos... No lo entiendo", sentenciaba el tema.