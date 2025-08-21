El padre de Lamine Yamal rompe su silencio sobre los rumores de su hijo con Nicki Nicole

En las últimas semanas, Nicki Nicole y Lamine Yamal han acaparado titulares debido a los rumores sobre una posible relación amorosa. Aunque ambos se han mantenido al margen y no se han pronunciado al respecto, cada vez son más las pruebas que los vinculan.

Tras ser vistos juntos en varias ocasiones, el periodista Javier de Hoyos ha compartido unas fotografías, grabadas por la tiktoker Rosy Pereyro, en las que se ve al delantero y a la argentina paseando por Mónaco.

Tras publicarse las fotografías, 'Europa Press' ha hablado con el padre de Lamine y se ha desmarcado de los rumores: "Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida".

Además, Mounir Nasraoui ha asegurado que no sabe quién es Nicki Nicole: "Es que no sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí (...) No sé quién es ni la edad que tiene esta chica. Es qué me has puesto entre la espada y la pared. No sé. Es que no sé quién es la Nicki Nicole".

El padre del futbolista ha pedido privacidad: "Esas cosas son tonterías, son cosas de niños. Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo, con... Por favor, tío, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo".

Sobre los rumores de que Lamine tiene una foto de la argentina como fondo de pantalla en su móvil, Mounir se ha encargado de desmentirlo: "Qué va, hombre! Eso no me lo creo yo. Como lo haga eso, tío, a mí, pues vamos. No, tío. Él tiene hermanos, tiene familia, tiene madre, tiene padre, tiene abuela. No tiene que poner ahí. No sé quién es ni la Nicki Nicole esta, ni me interesa la pobre chica. No lo sé".

Nasraoui tiene muy claro que quiere mantenerse al margen de estas especulaciones: "Yo no quiero saber nada. Es respetable que tengan su vida, me da igual. Yo hablo con mi hijo, pero en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos, y los hijos hacia los padres. Mi hijo no me va a venir a decir 'papá tengo novia'. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo".