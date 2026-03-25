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El padre de Lamine Yamal pide frenar las comparaciones: "No ha mostrado ni el 20% de sus cualidades"

Mounir Nasraoui defiende el crecimiento de su hijo y detalla el esfuerzo diario que hay detrás de su progresión

Mounir Nasraoui posando delante del mural que tiene en su casa

Mounir Nasraoui posando delante del mural que tiene en su casa / SPORT

Mariona Carol

Mariona Carol

En un reciente directo de Instagram, Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, lanzó un mensaje contundente a quienes comparan al joven futbolista con otras estrellas del panorama actual.

En él aseguró que su hijo aún no ha mostrado ni una mínima parte de su verdadero potencial y pidió respeto para todos los jugadores, independientemente de su época o trayectoria.

"Lamine no ha mostrado ni el 20% de sus cualidades"

Nasraoui, a lo largo del directo, insistió en que el público todavía no ha visto la verdadera dimensión futbolística de Lamine.

Explicó que su evolución está en pleno desarrollo y que su nivel actual es solo una pequeña muestra de lo que puede llegar a ser.

Subrayó que nunca ha comparado a su hijo con ningún otro jugador y que la única referencia válida para él es el propio Lamine, siempre con el objetivo de superarse día a día.

Respeto para todos los futbolistas

El padre del jugador quiso dejar claro que las comparaciones no solo son injustas, sino también irrespetuosas con el resto de profesionales del fútbol.

Recalcó que cada jugador tiene su propio camino y que es fundamental valorar a quienes han estado, están y estarán en el deporte, sin menospreciar a nadie.

Una rutina marcada por el esfuerzo

Nasraoui también reveló un detalle poco conocido sobre la disciplina diaria de su hijo. Contó que, nada más despertarse, Lamine comienza el día haciendo flexiones, una muestra del compromiso y la dedicación que mantiene desde muy joven.

Según explicó, no hay excusas ni días de desmotivación, sino una constancia que refleja su ambición por mejorar.

Un futuro en construcción

El mensaje del padre de Lamine Yamal busca rebajar la presión mediática y recordar que, pese al enorme talento del jugador, su carrera apenas está comenzando.

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Su entorno apuesta por la calma, el trabajo y el respeto como pilares fundamentales para que el joven siga creciendo sin distracciones.

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