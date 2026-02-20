Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test F1 directoAntonio LobatoCasadóJulián ÁlvarezBardghjiMarc BernalCuadro Copa del ReyDónde ver Copa Rey BaloncestoA qué hora juega Alcaraz-RublevOriol CardonaAna AlonsoLuis EnriqueMarc PubillEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouTest MotoGPMotor Aston MartinViniciusAlcaraz - SinnerJan VirgiliBarcelona - Levante horarioBarcelona - Levante alineacionesRicky RubioBarça - UCAM Murcia Copa del ReyOsasuna - Real Madrid horarioCuadro Europa League ConferenceClasificación LaLigaEtapa 4 UAE Tour 2026Clasificación UAE TourEtapa 2 Volta AlgarveClasificación Volta AlgarveMaldiniBonolotoGonzalo Miró
GASTRONOMÍA

El padre de Lamine Yamal desvela su receta de batido para el Ramadán: "Lleva..."

Mounir Nasraoui preparó un zumo de frutas tropicales con naranja, mango y fresas

La nueva receta de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal

La nueva receta de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La noche del 17 de febrero dio inicio el Ramadán, un mes sagrado caracterizado por el ayuno diario, que se extiende desde el alba hasta la puesta del sol. Durante este tiempo, los musulmanes se dedican también a la oración, la reflexión espiritual y la caridad. Este año, el Ramadán finalizará el 19 de marzo.

Uno de los que celebrará el Ramadán es Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, quien compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales su entusiasmo por el inicio de este mes tan especial. En su cuenta de Instagram, reveló una receta de batido para disfrutar durante el Ramadán.

El padre del '10' del FC Barcelona comenzó el vídeo con un cálido mensaje: "Feliz día del Ramadán a todos los musulmanes, espero que paséis un gran día".

En las imágenes, se le podía ver utilizando una licuadora que contenía un líquido rojo.

Tras esta introducción, 'Hustle Hard' comenzó a verter el batido en diferentes vasos mientras detallaba sus ingredientes: "Batido 'Hustle Hard'. ¿Qué lleva? Un poco de naranja, un mango, unas fresas y, por supuesto, un poquito más de risa".

Un batido perfecto para el Ramadán

Este batido, conocido como "smoothie de frutas tropicales", mezcla ingredientes como naranja, mango y fresas, que aportan una gran variedad de nutrientes esenciales.

La naranja, rica en vitamina C, fortalece el sistema inmunológico, mejora la piel y facilita la absorción de hierro. El mango, lleno de vitaminas A, C y E, protege la vista, la piel y las células.

Noticias relacionadas

Por su parte, las fresas son bajas en calorías y ricas en vitamina C, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que favorecen la salud cardiovascular y la piel, reduciendo el riesgo de enfermedades. Un batido perfecto para disfrutar del Ramadán.

