El padre de Lamine Yamal podría dar el salto a este 'reality show': "Sería histórico"

Mounir Nasraoui, más conocido como 'Hustle Hard', vuelve a situarse en el centro de la atención mediática tras las declaraciones de los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocidos como 'Zona Gemelos'. Durante la última transmisión en directo, revelaron que les encantaría contar con él en su próximo 'reality show': 'La Cárcel de los Gemelos'.

El padre de Lamine Yamal podría dar la sorpresa y convertirse en uno de los concursantes del formato. Sin embargo, por ahora, se trata de una posibilidad más que remota, según explicaron los gemelos en directo.

No solo han sondeado al padre del '10' culé, sino que también pensaron en la posibilidad de invitar a Neymar: "Sería un concursante muy bueno para 'La Cárcel de los Gemelos'. Sobre 'Hustle Hard', compartieron que han barajado la opción de contar con él: "No creo que nos conteste, pero el padre de Lamine Yamal en 'La Cárcel de los Gemelos' sería histórico".

Conscientes de que sería un participante que lo rompería y atraería a una audiencia expectante, los gemelos saben que es muy complicado que acepte la propuesta: "Lo hemos pensado de forma fantasiosa. Sería brutal. En el vis a vis tendría que venir Lamine Yamal a verlo".

Entre bromas, dijeron que "los días de partido del Barça le podemos dejar dos horas para que reaccione al partido", una situación que daría mucho de qué hablar.

Tras las declaraciones de los hermanos, las redes sociales han estallado ante la posibilidad de que se incorpore al elenco de concursantes: "'Hustle Hard' es la cabra, ojalá vaya", "Sería la bomba" o "Lo meten y se les cae el 'reality show'".

¿Qué es 'La Cárcel de los Gemelos' y quién participará?

Pocos detalles se conocen de cómo funcionará 'La Cárcel de los Gemelos'. Aunque, el inicio del formato ya está marcado en el calendario: el 15 de marzo de 2026. Respecto al funcionamiento del programa, se sabe que estará formado por parejas que convivirán en celdas y deberán enfrentarse a desafíos de supervivencia extrema, además de compartir las 24 horas del día.

El concurso contará con un premio de 250.000 euros. Por el momento, están confirmadas las participaciones de 'Mr. Tartaria', Frank Cuesta, Héctor Quintana, Dakota Tárrega, Aída Nízar, Ylenia Padilla y José Labrador.