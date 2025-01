El padre de Lamine Yamal celebra la victoria del Barça con 'recado' a los críticos

El Barça se proclamó campeón de la Supercopa de España tras golear al Real Madrid (2-5) en una noche que se guardará en la retina de todos los barcelonistas. Una exhibición mágica que supuso el primer título de Hansi Flick como técnico azulgrana y la reivindicación de un equipo que demostró la capacidad de luchar por todos los títulos.

Las celebraciones de los jugadores en el césped no se hicieron esperar una vez Gil Manzano decretó el final del partido. Se repitieron los bailes, los saltos y las fotografías con el título. La imagen del presidente Joan Laporta levantando el trofeo al cielo de Arabia Saudí reflejó la euforia y la alegria de toda una entidad.

El triunfo ha desatado una infinidad de reacciones, y la del padre de Lamine Yamal no ha pasado desapercibida. Mounir Nasraoui, conocido como 'Hustle Hard' en redes sociales, publicó un vídeo tras el encuentro en el que mostraba claramente su felicidad. Su hijo anotó el primer gol del Barça y disputó un partido sensacional.

"El número 1. Soy un padre orgulloso, señores. Al que no le guste el orgullo, lo siento", afirmaba Mounir, que comenzó a bailar mientras señalaba una imagen de Lamine Yamal. Mirando a cámara, repitió varias veces la frase "no parla tanto" (no hablar tanto), que parece estar dirigida a los críticos.

Lo que está claro es que tanto el padre de Lamine Yamal como los aficionados del Barça tienen motivos para estar de celebración. El conjunto de Hansi Flick le endosó una 'manita' al Real Madrid, pero la sensación es que, de no ser por la expulsión de Szczesny, el marcador podría haber sido más abultado. En todo caso, el equipo se alzó con la Supercopa de España y ya ha logrado el primer título de la temporada.