El padre de Lamine estalla en redes: "Más seguridad en Barcelona y menos ladrones"

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha vuelto a ser noticia en redes tras publicar una historia en Instagram con un mensaje claro y directo: "Más seguridad en Barcelona y menos ladrones". El post, acompañado solo de un emoticono de manos en forma de súplica, ha generado una gran atención y preocupación en redes.

La historia, en un tono serio y sin incluir música ni adornos (como bien suele usar Nasaroui), ha dado pie a todo tipo de comentarios y especulaciones sobre posibles incidentes que podrían haber afectado a su familia o entorno cercano. Usuarios de redes han reaccionado sorprendidos, demostrando que cada gesto de la familia Yamal se sigue con lupa.

Aunque no se ha confirmado que Mounir o alguien cercano haya sido víctima de un robo, la publicación ha encendido un debate entre los aficionados sobre la seguridad en la ciudad, un tema candente entre sus habitantes.

Y es que el mensaje de Nasraoui coincide con un momento en que la inseguridad en Barcelona está en el centro del debate público. Los robos y hurtos en la ciudad han vuelto a generar preocupación entre vecinos y ciudadanos, y esto ha hecho que la historia se viralice aún más, abriendo nuevas conversaciones sobre cómo mejorar la seguridad en la ciudad.

La sinceridad de Mounir

Entre tanto, Lamine sigue de viaje con Nicki Nicole, quienes ya no se esconden y se mencionan mutuamente en sus historias de Instagram, dejando claro que no les importa que todo el mundo sepa que están disfrutando de las vacaciones juntos. Esta actitud relajada muestra que, al menos por ahora, los jóvenes disfrutan de su tiempo libre sin preocuparse por la repercusión mediática.

Sabemos que esta historia de su padre no ha afectado directamente al jugador, que no se encuentra en Barcelona en estos momentos, por lo que podría tratarse de otro miembro de la familia el o la afectada. También es posible que simplemente sea una reflexión de Mounir, conocido por su transparencia y por no tener problemas en expresar públicamente lo que piensa en redes.

Un ejemplo de ello ocurrió ayer, cuando el padre del jugador del Barça se pronunció sin problema y con un tono desenfadado, casi entre risas, sobre lo que opina y lo que sabe del supuesto romance entre Lamine y la rapera argentina, demostrando que no teme hablar abiertamente de los temas que rodean a su hijo y a su entorno familiar.