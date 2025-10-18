Famosos
Paddy Noarbe (29 años), mujer de Marcos Llorente, sobre sus peculiares rutinas: "Cuando vives en libertad rompes moldes e incomodas"
La joven ha revelado que sigue los hábitos de su marido en base a los ritmos circadianos y se defiende de los críticos alegando ser libre y feliz
Si un jugador ha destacado por encima del resto en este último parón de selecciones ha sido Marcos Llorente. Aunque no por su juego, sino por las declaraciones y conspiraciones que dice creer el 'todocampista' del Atlético de Madrid, como sus horarios para comer, su dieta, las gafas amarillas o que nos fumiguen desde los aviones.
De hecho, algunos divulgadores científicos como Rocío Vidal aseguraban que el madrileño cada vez se acerca más a Javi Poves, otro de los 'outsiders' de nuestro fútbol.
Desde hace años, el futbolista está casado con Patricia 'Paddy' Noarbe y desde hace unos meses son padres primerizos de una niña a quien pusieron el nombre de Amor. Nacida en Oxford, Paddy estudió Derecho y ADE aunque finalmente se centró en la nutrición, el entrenamiento y la psicología, según revelaba recientemente en una entrevista con 'El Mundo'.
Dado el gusto de su marido por las rutinas alejadas de la convencionalidad, la joven de 29 años revela que suelen compartirlas: "Cuidamos nuestros ritmos circadianos, comemos carnes, pescados y huevos de animales bien alimentados, y el resto lo basamos en alimentos ecológicos, de temporada y de cercanía", apunta. "Priorizamos la conexión con la naturaleza, el descanso y los hábitos que nos devuelven al equilibrio... pero siempre con flexibilidad y sentido común".
La vida cotidiana de Paddy y Marcos Llorente
Según revela, pese alejarse de la rigidez de las rutinas, hay cuatro que siempre sigue: "Movimiento, presencia y gratitud. Y, por supuesto, un poco de estoicismo". El día a día de la pareja, sin duda, no es como el que pueda seguir el lector de este artículo.
"Nos despertamos un poco antes del amanecer, doy el pecho a mi hija y escribo en un diario de cinco minutos de agradecimiento, valorando las pequeñas cosas. Luego tomo el café de especialidad que me prepara mi marido, el "mañanero", como lo llamo, y empezamos el día con nuestra pequeña. No la llevo a la escuela infantil y, desde el principio, he creado una rutina diaria muy cuidada para fomentar el apego seguro y el orden", apunta.
Respecto a las creencias de su marido, Paddy puntualiza algunas cosas: "El sol es vida. No creo que sea el enemigo, creo que se ha demonizado por exceso de miedo. Y sobre las estelas, no tengo mucho que decir. Si a alguien le interesa, no tiene más que entrar en el BOE y ver lo que ya está regulando nuestra ley al respecto", se desmarca.
Finalmente, también desvela que no le molestan las críticas y que incluso las ve como algo normal porque "cuando vives desde la libertad y la conexión contigo mismo, inevitablemente rompes moldes, y eso a veces incomoda". Por eso, prefiere quedarse con lo positivo y la influencia que han tenido en personas que le han comentado sentirse mejor después de seguir sus principios.
Vivir a la sombra de un futbolista
Otro de los aspectos que ha comentado en la entrevista es su opinión sobre el hecho de ser una 'mujer de', al estar comprometida con alguien tan famoso como un futbolista de primera división.
Sin embargo, defiende que en aspectos más allá del deporte, el apelativo no es tan fidedigno: "Soy la 'mujer de' en el ámbito del fútbol, así como él es 'marido de' en otros ámbitos que se refieren a mi vida", aunque no indica en cuáles.
Está claro que es una familia peculiar, pero que pese a lo que pueda decir el resto de la gente, son fieles a sus principios y no los cambiarán por miedo a las críticas.
