Paco, único habitante de una aldea en la Sierra de Segura: "Aquí hay mucha calidad de vida, pero muy poca variedad. Esto va a desaparecer"

Hay pueblos que pieden habitantes poco a poco y otros en los que la despoblación termina dejando una imagen muy difícil de asumir: una aldea entera reducida a una sola persona. Es la situación en la que vive Paco, vecino de un pequeño caserío de Santiago-Pontones, en plena Sierra de Segura (Jaén), donde permanece durante todo el año como único residente.

Su casa se encuentra a unos 1.200 metros de altitud y en la aldea hay apenas 14 viviendas, pero la mayoría están cerradas durante buena parte del año. Paco, que nació allí hacd casi 70 años, ha ido viendo cómo el lugar en el que creció iba perdiendo vecinos.

¿Cómo es el día a día de este vecino solitario? El supermercado más cercano está a unos 30 kilómetros, de ahí que se organiza para hacer la compra una vez al mes y no tener que conducir más. Y no se trata de comodidad, sino de planificar bien unos desplazamientos que con la edad son muy complicados.

Y la distancia no es el único problema: en invierno, las temperaturas pueden bajar hasta los 20 grados bajo cero y hay episodios de nieve capaces de dejar la zona incomunicada durante semanas.

Y pese a todo esto, Paco no tiene pensado marcharse nunca. Su explicación es muy simple: "amo la naturaleza". Se refiere a la tranquilidad, al silencio y a la posibilidad de vivir rodeado de montaña, algo que compensa y mucho la dificultad de estar lejos de la civilización.

Comando Actualidad se hizo eco de esta bonita historia que resumió él mismo con cierto humor: él es "el alcalde, el policía y el de mantenimiento". Y aunque en verano vaya algún que otro vecino a pasar varias semanas, es cierto que durante el resto del año está prácticamente solo.

Paco Santiago Pontones aldea / Archivo

Paco recuerda que antes había escuela, tienda, herrero, modista y muchas familias, pero el éxodo rural que protagonizó España en la segunda mitad del siglo pasado hizo que todo aquello que fueron construyendo fuese desapareciendo: ahora quedan las viviendas, los caminos y el paisaje, pero faltan los vecinos.

"La gente como yo estamos en peligro de extinción. Esto va a desaparecer. Cuando termine yo, se acabó el pueblo". Y razón no le falta. Los jóvenes no tienen pensado mudarse a aldeas tan alejadas de las grandes ciudades, o como mínimo, de unos servicios básicos. ¿Cambiará esto alguna vez y dejaremos a un lado la España vaciada?