Paco León da pistas sobre el regreso de 'Aída' en el cine, en 'El Hormiguero': "Vamos a enseñar la cara oculta"

El invitado de la noche del lunes 16 de junio en 'El Hormiguero' fue el actor Paco León, que inicialmente reveló que sufría unos prontos malísimos cuando alguien le asustaba y que necesitaba romper cosas cuando le pasaba.

Más allá de la anécdota, el también director sevillano ha sido preguntado por el regreso de una de las series más míticas de los últimos años en la televisión: 'Aída'. León ha sido quien se ha encargado de dirigir el regreso de la ficción, que llegará a los cines en forma de película en enero de 2026 bajo el título 'Aída y vuelta'.

Quien interpretara a Luisma ha comentado un poco por encima qué se puede esperar de una vuelta tan esperada, pues fue una de las series más seguidas en toda España en una época en la que también había otras opciones como 'Aquí no hay quien viva' o 'Los hombres de Paco', por nombrar algunas.

Aunque no ha querido revelar demasiado, ha comentado que no quería hacer un "capítulo largo" porque sentía que no era lo correcto. En su lugar, entonces, Pablo Motos quería saber un poco más sobre qué esperar, tras una fuerte ovación del público: "Hay hambre", le resaltaba el presentador.

El elenco original de 'Aída'.

En este sentido, Paco León comentaba que en la gran pantalla se podrá ver algo distinto a lo que estábamos habituados a ver en la televisión: "Vamos a enseñar la cara oculta", apuntaba. Como condición para llevar la dirección de la nueva historia, León comentaba que había pedido a los productores que le dejaran crear sin ataduras.

Como nota curiosa, comentaba que le suelen pedir por las redes sociales que la cinta no sea decepcionante, algo que el actor se tomaba con humor: "Recibo mensajes de 'Paco no nos decepciones'. Es fuerte. A lo que contesto que 'por supuesto que sí, quién te crees que soy y quién te crees que eres'", indicaba con humor.

Respecto al eterno debate de si el humor era más fácil en el pasado que ahora porque la gente se molestaba menos, el sevillano quiso poner la puntilla: "Había gente que se enfadaba. Cada capítulo recibíamos denuncias, lo que pasa que era otra época", apuntaba.

En este sentido, explicaba que los seguidores no deben temer porque el guion "ha sido salvaje pero atinado", porque esta era la única manera de respetar el sentido original de la serie: "El límite del humor es uno de los temas", revelaba mínimamente acerca de la trama.

En cuanto a los actores, aseguraba que había sido un rodaje muy intenso: "¿En qué rodaje la gente llora en la prueba de vestuario?", lanzaba la pregunta al aire León para mostrar el cariño de todo el elenco a los personajes de 'Aída'.