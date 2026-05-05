Paco, jubilado en Marruecos: "Aquí se nos respeta y puedes alquilar un piso por 250 euros"

Uno de los momentos más esperados para la mayoría de los españoles es la jubilación. En 2026, la edad ordinaria de jubilación en España es de 66 años y 10 meses, eso sí, para todos aquellos que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. En el caso de quienes hayan cotizado más tiempo, es posible jubilarse a los 65 años.

Sin embargo, las condiciones de la pensión de jubilación son bastante justas, por lo que algunos deciden abandonar España para vivir en otro país donde su pensión les permita tener una mejor calidad de vida.

Uno de los destinos que están marcando tendencia es Marruecos, así lo explicó Paco, un jubilado que vive desde hace ya varios años en el norte de África.

En primer lugar, quiso dejar claro que "con la jubilación que hay en España, pues aquí los españoles viven muchísimo mejor", aparte matizó: "En Marruecos, todavía hay ese valor humano de que a la gente mayor se le respeta". Una situación que no ocurre en España, según Paco.

Sobre el estilo de vida, el jubilado expresó que él vive en Tánger, donde todo es más caro, pues es "una ciudad ya más internacional". A pocos minutos se encuentra Tetuán y allí se pueden encontrar apartamentos a "250-300 euros enfrente de la playa".

Apartamentos en Marruecos / Archivo

No obstante, Paco aseguró que es posible encontrar pisos por 600 euros, con buenas instalaciones y que pueden llegar a tener hasta vigilantes.

Por otro lado, Paco se abrió en canal para explicar lo fácil que es conseguir los permisos para la jubilación: "Una vez entras, si ya te vas a jubilar aquí, te das de alta en el padrón del consulado español, ya sea en Tetuán, Larache o Tánger, donde estés. A partir de ahí, te pasan la pensión a la cuenta bancaria".

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"Además, hay que decir que los españoles aquí tenemos mucha suerte, porque contamos con el Hospital Español, que también sirve como referencia de residencia", sentenció, sobre las ventajas que hay en Marruecos.