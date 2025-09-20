Paco González pone en cuestión el estilo de juego del Real Madrid tras el gol del Militao: "Lo resuelve un castañazo"

El Santiago Bernabéu acogía a dos de los equipos más en forma de LaLiga EA Sports: el Real Madrid y el Espanyol. Primero contra tercero. No obstante, el partido se decantó fácilmente a favor del equipo de Xabi Alonso, que se impuso a los blanquiazules (2-0). El conjunto blanco continúa invicto en este inicio de competición y sigue líder en solitario.

Los de Manolo González salieron sin miedo al feudo blanco, pero la alegría duró poco tras un disparo desde lejos de Militao. Los jugadores se confiaron y le dieron espacio, y el brasileño sacó un disparo que acabó entrando por la escuadra. Dimitrovic poco pudo hacer en el gol.

El Real Madrid siguió dominando, a pesar de algunas jugadas puntuales del Espanyol que pusieron el miedo en el cuerpo a la afición blanca. Antes de acabar la primera parte, Mbappé pudo anotar el segundo tanto tras una gran jugada de Vinicius.

El inicio de la segunda parte estuvo marcado por el tanto inicial de Kylian Mbappé, que puso distancia en el marcador, dejando al Espanyol muy debilitado para afrontar el tramo final del partido. En esta ocasión, el portero pudo hacer mucho más.

Tras el segundo tanto, el técnico blanquiazul agitó el banquillo, pero los cambios resultaron insuficientes para remontar el encuentro. Con esta derrota, el Espanyol sigue sin ganar en el Santiago Bernabéu, prolongando una sequía que se remonta a 1996.

El partido estuvo marcado por la diana del defensa del Real Madrid, que no pasó desapercibida en las radios nacionales, ya que fue diferencial para ganar el encuentro. En 'Tiempo de Juego', programa presentado por Paco González, se rindieron al tanto que abría el marcador. Manolo Lama narró el gol con su famoso: "¡Vaya chicharro de Militao!".

Después del gol, Paco González analizó la jugada y cuestionó el estilo de juego del equipo blanco: "Lo que no resuelven a veces ni los pases con magia ni los remates de los delanteros, lo resuelve un castañazo".

El periodista de la COPE expuso que el principal problema del Real Madrid está en el medio del campo, ya que no acaban las jugadas: "Mastantuono o Valverde no han tirado, Güler tampoco...".