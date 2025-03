Paco Caro no se corta y contesta a Ana Peleteiro tras su crítica a TVE por la cobertura del Europeo

El jueves empezó el Campeonato de Europa de Atletismo de Pista Cubierta 2025 en Apeldoorn (Países Bajos). Una de las grandes protagonistas de la competición es Ana Peleteiro, que ayer se enfrentaba a la clasificación y logró meterse en la final de este viernes para conquistar su octavo metal en el evento internacional.

Sin embargo, la atleta de triple salto se quejó a través de las redes sociales sobre la decisión de TVE de no emitir la primera jornada completa del campeonato: "Vengo por aquí a deciros algo superrápido. Os he puesto que mi clasificación era hoy jueves a las 18:30, pero Teledeporte, una vez más, no conecta con el Campeonato de Europa de atletismo hasta las 21 horas".

La atleta compartió un enlace de RTVE Play para poder ver su debut en la competición: "Si queréis ver mi clasificación, os dejo un link porque hoy no lo vais a poder ver en directo in situ. Mañana, si Dios quiere y estoy en la final, sí que creo que lo podréis ver... o eso espero. A lo mejor, no, quién sabe (....) Hay cosas que nunca entenderé"

Tras clasificarse para la final, Peleteiro siguió con sus críticas: "Ya dije todo lo que tenía que decir. Es siempre lo mismo. Es el Campeonato de Europa al que venimos con mejor equipo y más posibilidades tenemos, en común y en general, de ganar medallas; no darnos prioridad creo que es un error, pero bueno... ¡"Welcome to Spain! Al final los que estáis aquí sois los que importáis, los que realmente creéis en el atletismo. Hay que agradecérselo a vosotros y no a los que no están".

Después de estas declaraciones, Francisco José Caro, periodista deportivo de RTVE, no dudó en contestar a la atleta gallega: "Que yo sepa el grueso de la jornada se ha ofrecido por RTVE Play (anteriormente conocido como RTVE A la Carta), y que yo sepa también se va a ofrecer el resto del campeonato por Teledeporte".

Que yo sepa el grueso de la jornada se ha ofrecido por @rtveplay y que yo sepa, tb, se va a ofrecer el resto del campeonato por @teledeporte. Igual lo cuestionable tb es que no haya querido atender a un equipo de TVE que estaba a unos metros de esos compañeros... igual tb. https://t.co/2d1mkuo1Ch — Francisco José Caro (@FcoJoseCaro) March 6, 2025

No solamente eso, y es que Paco Caro insinuó que Peleteiro había pasado olímpicamente de TVE: "Igual lo cuestionable también es que no haya querido atender a un equipo de TVE que estaba a unos metros de esos compañeros... Igual también".