Paco Arévalo, hijo, se pronuncia gravemente contra Malena Gracia: "Nunca ha estado enamorada de mi padre"

Malena Gracia no es bien recibida para la familia de Paco Arévalo, el conocido cómico que falleció el pasado 3 de enero, en Valencia, a los 76 años de edad. El hijo del humorista, Paco Arévalo, así lo ha confesado públicamente durante una entrevista en el programa 'Fiesta' de Telecinco.

El conflicto se hizo público cuando la actriz fue invitada a abandonar el tanatorio por parte de la familia, provocando una confrontación que registraron los medios de comunicación. El hijo del comediante no intenta esconder que la relación con Malena Gracia nunca fue de su agrado.

"Yo he discutido mucho con mi padre por esta señora porque nunca me la he creído, nunca he creído que esta mujer estuviese enamorada de mi padre", explicaba. Además, ha añadido que su padre lo pasó verdaderamente mal por su culpa. Paco Arévalo ha asegurado que Malena le había hecho "mucho daño" a su progenitor durante su vida.

De hecho, ha insistido en que no tenía lugar en el tanatorio. "A esta señora ya se le avisó por parte de mi tía y de mi prima que allí no era bienvenida, unos días antes de morir mi padre estaba en 'Socialité' poniéndole verde, ¿tú crees que yo a los tres días le voy a recibir con serpentina en el tanatorio", explicaba en el programa de Mediaset.