Así es Pablo Puyol: actor, cantante y nuevo invitado de hoy en Pasapalabra

Este viernes, 6 de marzo, Pasapalabra cuenta con la presencia de nuevos invitados populares para sus próximos programas. El concurso se ha establecido como una de las mayores referencias de la televisión en nuestro país.

El formato presentado por Roberto Leal combina cultura y entretenimiento, reuniendo a millones de espectadores. En esta ocasión, el programa de Antena 3 recibe a cuatro famosos que formarán equipo con los concursantes principales.

Pablo Puyol (Málaga, 1975) se graduó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga mientras estudiaba la carrera de Biología. La carrera profesional del artista malagueño comenzó con el musical 'Grease', obra dirigida por Luis Ramírez y Ramón Oller en el Teatro Lope de Vega.

Más tarde, Puyol siguió participando en musicales de renombre como 'Rent' y 'La bella y la bestia'. Aunque actúo en varias series y cortos, el actor saltó a la fama tras incorporarse al elenco de 'Un paso adelante'.

Arnau Vilà, Àngel Llàcer y Pablo Puyol en 'Tu cara me suena' / ATRESMEDIA TELEVISIÓN

La serie de ficción fue un éxito de audiencia. De hecho, Puyol formó parte del grupo musical derivado de la misma serie: UPA Dance. La banda realizó una gira de conciertos por toda España y vendió cerca de 600.000 copias.

Al finalizar la serie, el grupo musical también se separó. Posteriormente, el intérprete se unió al musical infantil de 'La bella y la bestia' como Gastón, y participó en la última temporada de 'Los serrano'.

En 2011, Puyol interpretó junto a Jorge Sanz la obra 'Crimen perfecto'. Después, fue partícipe en varios episodios de la séptima temporada de 'La que se avecina'. En aquel momento, el actor acudió como invitado al programa 'Tu cara me suena', realizando una imitación de Vanilla Ice.

Tras la buena calificación del jurado, Pablo Puyol pasó a formar parte del reparto de concursantes de la cuarta edición de 'Tu cara me suena'. Finalmente, el cantante quedó en tercera posición.