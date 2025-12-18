Pablo Ojeda, nutricionista, recomienda 10 alimentos navideños: "Para disfrutar las fiestas sin culpa y sin subir 3 kg"

La Navidad está asociada a las celebraciones. En diciembre, muchas personas se enfrentan a un aumento de ingesta considerable, entre comidas y cenas. Según la Fundación Alimentación Saludable, en estas fechas especiales se consume hasta un 30% más de las calorías recomendables.

En este contexto, saber escoger los mejores alimentos es fundamental para mantener el peso después de la temporada navideña. Por este motivo, el nutricionista Pablo Ojeda ha compartido los productos "perfectos para disfrutar las fiestas sin culpa y sin subir 3 kg".

"No necesitas prohibirte nada en Navidad, pero sí puedes elegir los alimentos que tu cuerpo agradece", recomienda el divulgador. Para ilustrar los mejores alimentos, el nutricionista ha publicado un carrusel con la información nutricional más importante de cada uno.

En primer lugar, Ojeda recomienda el marisco. Este alimento no inflama, "es rico en proteína limpia, bajo en grasa y muy saciante". Además, es ideal para las personas con "hinchazón, sensibilidad digestiva, menopausia y pérdida de peso". No obstante, hay que tener cuidado "si tienes ácido úrico alto".

Por otra parte, el experto en nutrición destaca el pavo. Una carne que tampoco inflama, es "proteína magra, cero azúcares, digestión fácil". A continuación, Ojeda señala el salmón como primer pescado, por su contenido "omega-3, antiinflamatorio, regula sociedad". Ahora bien, el especialista advierte que hay que tener cuidado con el mercurio.

En cuanto las verduras, el nutricionista aconseja la alcachofa por su función hepática, digestiva y como reduce la hinchazón. También subraya las propiedades de la calabaza, rica en fibra y antioxidantes. Como primer plato, el caldo es una opción interesante por ser hidratante, digestivo y rico en minerales.

Los 10 mejores alimentos para disfrutar en Navidad

Marisco. Pavo. Salmón. Alcachofas. Calabaza. Frutos rojos. Kiwi. Frutos secos. Caldo. Cacao 85%.

Finalmente, los frutos secos son una de las mejores alternativas para picar en la sobremesa, son saciantes y tienen grasas buenas. Para terminar, los postres perfectos para acabar la jornada son: los frutos rojos, el kiwi y el cacao al 85%.