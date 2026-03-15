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SOCIEDAD

Pablo Ojeda, nutricionista: "Si quieres bajar de peso no te tienes que obsesionar"

El experto advirtió que la obsesión por perder peso no debe centrarse en los kilos

Pablo Ojeda en Más Vale Tarde

Pablo Ojeda en Más Vale Tarde / ATRESMEDIA

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Comienza la cuenta atrás para la operación bikini 2026, aunque ya son muchos los españoles que se han puesto manos a la obra. El objetivo es evidente: conseguir un cuerpo en forma para las vacaciones de verano. No obstante, no es una tarea sencilla, pero gracias a las redes sociales, se pueden hallar miles de recomendaciones de entrenadores personales sobre cómo alcanzar una excelente condición física.

Uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido el nutricionista Pablo Ojeda, quien compartió una opinión que puede sorprender. "Voy a decir algo que quizás suene un poco raro, pero cuando quieres bajar de peso, lo último de lo que te tienes que obsesionar es de eso", señaló.

El experto confesó que la medición de los éxitos en la bajada de peso no debe basarse exclusivamente en la balanza. A su juicio, "no se refleja en los kilos, sino en la evolución de la salud en general". En lugar de enfocarse en el número en la báscula, destacó factores más importantes como "respirar mejor, tener una mayor capacidad pulmonar y levantarse cada mañana con más energía". Estos son signos claros de un cambio positivo.

El nutricionista explicó con firmeza que, como resultado de estos cambios en el bienestar general, "el peso se te va a ir acompañando de manera natural", sin necesidad de obsesionarse con ello.

"No te debes obsesionar con el peso, ya que todo es un proceso que avanza poco a poco", afirmó con convicción, sugiriendo que el enfoque debería estar en los logros de salud a medida que el cuerpo se adapta y mejora.

Uno de los errores más comunes que observó en sus pacientes, el experto señaló que es la tendencia a querer eliminar de golpe todo lo malo e introducir todo lo bueno de manera inmediata. Sin embargo, enfatizó que este enfoque es "imposible de sostener a largo plazo". Según él, la clave radica en un cambio gradual.

"Siempre nos obsesionamos en querer cambiar todo de inmediato, pero la realidad es que tienes que ir alejándote muy poco a poco de lo malo e introducir muy poco a poco lo bueno", explicó.

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Por último, el nutricionista hizo hincapié en la importancia de comprender las circunstancias personales de cada individuo. "Y lo tercero, por favor, vamos a ver nuestras circunstancias", concluyó.

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