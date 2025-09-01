Pablo Ojeda, nutricionista, explica en qué orden comer los alimentos: "Puede cambiar el cómo nos sentimos y el cómo responde su cuerpo"

En nutrición, no solo importan los alimentos que consumimos, sino también el orden en el que lo hacemos. La alimentación debe ser equilibrada y saludable, pero mantener el orden correcto ayuda a mejorar la digestión y rebajar los picos de insulina y la glucosa en sangre.

En este contexto, el nutricionista Pablo Ojeda ha dado las claves para un buen orden alimentario en el programa 'Más Vale Tarde', de La Sexta. De hecho, el experto ha comentado que este proceso puede ayudar a conseguir un déficit calórico.

"Hay veces en las que cuidamos la alimentación pero, aun así, seguimos hinchados o inflamados sin saber muy bien por qué", explica el nutricionista. "No sólo lo que comemos importa sino también el cómo lo comemos", comenta al presentador.

Pablo Ojeda explica el motivo de por qué cuesta perder grasa a cierta edad. / ·

El especialista cuenta que hay muchas personas que se centran "en comer alimentos sanos". No obstante, "no se fijan en el orden en el que los comen", ya que "la forma en la que los comemos puede cambiar el cómo nos sentimos y el cómo responde su cuerpo a esos alimentos".

En primer lugar, Ojeda señala que "empezar por los hidratos de carbono hace que la glucosa en sangre aumente y que corras el riesgo de comer más y de engordar o sentirse más hinchado". Por el contario, si comienzas comiendo verdura o proteína "ese pico se reduce", ayudando a "bajar la grasa abdominal con más facilidad".

El nutricionista destaca que no se trata "de comer menos, sino de hacerlo mejor". En este supuesto, si una comida está formada por ensalada, carne, arroz o bonito, Ojeda destaca que "lo ideal es empezar por la lechuga, seguir por el pollo y terminar por el arroz o el boniato".

Pablo Ojeda en 'Más vale tarde' / / REDACCIÓN YOTELE / ATRESMEDIA TELEVISIÓN

De esta manera, el nutricionista cuenta que "el impacto en la glucosa será menor que si lo haces al revés y lograrás reducir la inflamación". El beneficio será mayor, ya que "tendrás más energía y menos grasa".

Finalmente, Ojeda recomienda añadir grasas saludables durante la jornada, "como las nueces, comer aguacate o productos fermentados como los encurtidos o el kéfir", que "mejora la digestión, tus bacterias intestinales y te ayudan a controlar mejor los niveles de azúcar".