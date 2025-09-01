Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Salud

Pablo Ojeda, nutricionista, explica en qué orden comer los alimentos: "Puede cambiar el cómo nos sentimos y el cómo responde su cuerpo"

Un buen orden de los alimentos mejora la digestión y rebaja los picos de insulina y la glucosa en sangre

Pablo Ojeda en Más Vale Tarde

Pablo Ojeda en Más Vale Tarde / atresplayer

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En nutrición, no solo importan los alimentos que consumimos, sino también el orden en el que lo hacemos. La alimentación debe ser equilibrada y saludable, pero mantener el orden correcto ayuda a mejorar la digestión y rebajar los picos de insulina y la glucosa en sangre.

En este contexto, el nutricionista Pablo Ojeda ha dado las claves para un buen orden alimentario en el programa 'Más Vale Tarde', de La Sexta. De hecho, el experto ha comentado que este proceso puede ayudar a conseguir un déficit calórico.

"Hay veces en las que cuidamos la alimentación pero, aun así, seguimos hinchados o inflamados sin saber muy bien por qué", explica el nutricionista. "No sólo lo que comemos importa sino también el cómo lo comemos", comenta al presentador.

Pablo Ojeda explica el motivo de por qué cuesta perder grasa a cierta edad.

Pablo Ojeda explica el motivo de por qué cuesta perder grasa a cierta edad. / ·

El especialista cuenta que hay muchas personas que se centran "en comer alimentos sanos". No obstante, "no se fijan en el orden en el que los comen", ya que "la forma en la que los comemos puede cambiar el cómo nos sentimos y el cómo responde su cuerpo a esos alimentos".

En primer lugar, Ojeda señala que "empezar por los hidratos de carbono hace que la glucosa en sangre aumente y que corras el riesgo de comer más y de engordar o sentirse más hinchado". Por el contario, si comienzas comiendo verdura o proteína "ese pico se reduce", ayudando a "bajar la grasa abdominal con más facilidad".

El nutricionista destaca que no se trata "de comer menos, sino de hacerlo mejor". En este supuesto, si una comida está formada por ensalada, carne, arroz o bonito, Ojeda destaca que "lo ideal es empezar por la lechuga, seguir por el pollo y terminar por el arroz o el boniato".

Pablo Ojeda en 'Más vale tarde'

Pablo Ojeda en 'Más vale tarde' / / REDACCIÓN YOTELE / ATRESMEDIA TELEVISIÓN

De esta manera, el nutricionista cuenta que "el impacto en la glucosa será menor que si lo haces al revés y lograrás reducir la inflamación". El beneficio será mayor, ya que "tendrás más energía y menos grasa".

Noticias relacionadas y más

Finalmente, Ojeda recomienda añadir grasas saludables durante la jornada, "como las nueces, comer aguacate o productos fermentados como los encurtidos o el kéfir", que "mejora la digestión, tus bacterias intestinales y te ayudan a controlar mejor los niveles de azúcar".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Roberto Brasero advierte que el calor continuará en España durante septiembre: 'Las temperaturas seguirán siendo altas
  2. El hombre más tatuado del mundo cambia su imagen: 'Me sentía un animal de circo
  3. Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
  4. La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
  5. El enigmático mensaje de la novia de Fermín: 'Septiembre; cambios
  6. Cristóbal Soria destapa el motivo real de la nueva canción de Sergio Ramos: 'Está tieso
  7. Una expareja de Kiko Rivera rompe su silencio: 'Sigue el mismo patrón
  8. Miguel Ángel Revilla sentencia a 'La Revuelta': 'Soy de fidelidades absolutas

Resultados de la Primitiva del lunes 1 de septiembre de 2025

Resultados de la Primitiva del lunes 1 de septiembre de 2025

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 1 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 1 de septiembre de 2025

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 1 de septiembre

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 1 de septiembre

La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina

La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina

Nestlé cesa a un directivo por ocultar una relación secreta con alguien de la empresa

Nestlé cesa a un directivo por ocultar una relación secreta con alguien de la empresa

Pablo Ojeda, nutricionista, explica en qué orden comer los alimentos: "Puede cambiar el cómo nos sentimos y el cómo responde su cuerpo"

Pablo Ojeda, nutricionista, explica en qué orden comer los alimentos: "Puede cambiar el cómo nos sentimos y el cómo responde su cuerpo"

El abogado de la familia Arrieta, sobre la defensa de Daniel Sancho: "Estaba muy tranquila"

El abogado de la familia Arrieta, sobre la defensa de Daniel Sancho: "Estaba muy tranquila"