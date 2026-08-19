Pablo Ojeda, nutricionista: "Si se buscan las propiedades de la cafeína, el 90% de los españoles no sabe tomar el café"

El cafées una de las bebidas más consumidas en el mundo. Para muchas personas, es difícil imaginar un desayuno sin escuchar el sonido de la cafetera por las mañanas. Según los datos de la Asociación Española del Café en 2025, en nuestro país se consumen hasta 67 millones de tazas al día.

De cada 100 tazas, los españoles toman 66 en casa y 34 en hostelería. No obstante, el experto en nutrición Pablo Ojeda ha afirmado en La Roca que "el 90% de los españoles no saben tomar café". El nutricionista ha explicado en La Sexta que hay dos tipos de consumidores de café.

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Primeramente, están las personas que toman el café por la mañana porque les gusta y disfrutan esta bebida con el desayuno. Por otro lado, mucha gente toman el café nada más levantarse "buscando las propiedades de la cafeína". A este respecto, considera que es uno de los errores más frecuentes.

Ahora bien, es importante dar contexto a cada momento y la función que busca cada individuo. "Una cosa es que tú tomes el café como el momento de la mañana que a ti te apetece. Y otra cosa es que tú te tomes un café buscando las propiedades de la cafeína. Si vas buscando las propiedades del café, el 90% de los españoles no sabe tomar café", aclara Ojeda.

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"El momento de despertarse es en el que tenemos más cortisol, que es un estimulante, por lo que si nada más despertarte te tomas otro estimulante de menor graduación, el cortisol interfiere y no está haciendo nada", detalla el dietista.

En este sentido, Ojeda sugiere cuál es el momento ideal para tomar un café y obtener los beneficios de la cafeína: "Entre media hora y 45 minutos después" de levantarse. Asimismo, el especialista destaca que "el mejor estimulante que hay para entrenar es el café".

Durante el programa, el colaborador ha señalado "la moda de las bebidas vegetales" aclarando que "no son leche". A este respecto, Ojeda defiende su uso para las personas veganas, pero en ningún momento se trata de una bebida que pueda sustituir la leche.

"Están muy bien para esas opciones veganas o si no te gusta la leche, pero no es sustitutiva de la leche de vaca", resalta el profesional. Además, advierte sobre las propiedades nutricionales de este tipo de productos: "Muchas de estas bebidas vegetales que a veces se enmascaran en saludables tienen un altísimo contenido en azúcar".

La Agencia EFE recogió un estudio científico de la Asociación Estadounidense del Corazón, publicado en la revista Circulation, que concluye que beber hasta cinco tazas de café americano al día es seguro para la salud y puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.