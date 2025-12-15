Pablo Ojeda, experto en nutrición: "No elimines esto si quieres adelgazar para siempre"

Mantener un estilo de vida saludable implica combinar actividad física regular con una dieta equilibrada. El ejercicio no solo ayuda a mantener un peso adecuado, sino que también disminuye el riesgo de enfermedades crónicas y mejora la salud mental, entre muchos otros beneficios.

Reducir drásticamente la ingesta de alimentos para lograr un déficit calórico puede parecer efectivo al principio, pero a largo plazo suele ser contraproducente. Cuando el cuerpo recibe menos nutrientes de los que necesita durante un tiempo prolongado, entra en alerta, comienza a utilizar menos energía y almacena el exceso en forma de grasa, dificultando así la pérdida de peso.

Por eso, los expertos en nutrición recomiendan que, en lugar de eliminar alimentos, lo importante es adoptar hábitos alimenticios sostenibles. Comer de manera consciente y equilibrada, sin pasar hambre ni prohibirse ciertos alimentos, permite adelgazar de forma efectiva y mantener los resultados a largo plazo.

El nutricionista Pablo Ojeda compartió hace un tiempo un consejo para quienes buscan perder peso: "No elimines esto si quieres adelgazar para siempre. No elimines alimentos. No te prohíbas postres. No limites cantidades. No te castigues pasando hambre, haz todo lo contrario".

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Ojeda explicó que, en lugar de reducir la variedad de alimentos, se debe aumentarla, incorporando "ingredientes estratégicos" y algunos alimentos densos en nutrientes que ayudan a sentir saciedad.

Según el experto, las frutas y verduras frescas, los granos enteros, las legumbres, las semillas y los frutos secos son ideales, ya que tienen alto contenido de agua y fibra, son bajos en calorías y "dan tanta saciedad que no necesitarás comer tanto".

Además, Ojeda enfatiza la importancia de mantener el ejercicio diario. "Vas a ver que sin prohibiciones vas a conseguir bajar volumen y peso para toda la vida", declara el experto.