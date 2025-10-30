Pablo Motos se quiebra en directo al recordar la tragedia de la DANA: "Siempre está ahí, viviendo a tu lado"

Miles de personas sufrieron ayer uno de los peores días de sus vidas: se cumplía un año de la trágica DANA que azotó la Comunidad Valenciana y otras zonas de España, dejando 237 fallecidos e incontables daños materiales. Y este aniversario estuvo marcado por el recuerdo.

Con motivo de esta fecha, se celebró un funeral de Estado presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia en honor a las víctimas, al que asistieron múltiples personalidades políticas, incluyendo el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

La televisión española se volcó con el aniversario, incluyendo espacios tan poco habituales a hablar de la actualidad como 'El Hormiguero'.

Pablo Motos, su presentador, natural de Requena (Valencia), aprovechó la emisión de ayer para rendir fallecidos y dedicar unas palabras en las que no pudo contener la emoción:

"Cuando pasa un año, los muertos se convierten en un número para los demás, pero no para ti si has perdido a un ser querido", lamentó con una más que visible afectación emocional.

Motos siempre se ha mostrado muy vinculado a su tierra natal, confesando anoche que el dolor sigue estando presente.

"Algunos días se siente más ligero, otros te aplasta de nuevo, pero siempre está ahí, viviendo a tu lado. La DANA no solo se llevó lo visible, también se llevó muchas cosas invisibles".

En redes sociales, el mensaje fue muy aplaudido. Un discurso que cerró con una frase que no debe caer en el olvido, sobre todo cuando pensamos en las personas que han perdido a un familiar en la DANA: "Hay días en los que no sabes de dónde vas a sacar las fuerzas para seguir adelante con todas las heridas que aún no se han curado".