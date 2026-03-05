Pablo Motos, obligado a frenar en seco a Los Morancos en 'El Hormiguero': "Dejadlo ya"

El miércoles, los hermanos César y Jorge Cadaval, conocidos como Los Morancos, acudieron al plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo espectáculo, Bota Antonia, que se representa en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid hasta el 17 de mayo.

Desde el inicio, los humoristas dejaron claro que la noche estaría llena de improvisaciones y bromas, dejando al público expectante.

En un momento de la entrevista, hablaron sobre la pérdida de peso de César, lo que sirvió de excusa para bromear sobre cirugía estética y el paso del tiempo. Jorge comentó: "Esto se cae con la edad. Ahora estoy viendo a un doctor en China que deja las caras como la niña de Avatar".

Tras sus palabras, César añadió su opinión sobre la cirugía: "Hay gente que se pasa con la cirugía. Hay niveles. Mira tú cómo han dejado a Jorge Javier Vázquez. ¿Tú has visto el labio de Jorge Javier?".

Jorge continuó la broma de su hermano: "Le han dejado como para abrir botellines de cerveza. Mira que Jorge estaba bien, porque yo le adoro, pero, chiquillo, ¿dónde se ha metido?". César remató con otra ocurrencia: "Esto de aquí no es la nuez, es el ombligo".

Ante la incomodidad del presentador, Pablo Motos intervino para frenarles: "Dejadlo ya, por favor. Dejad de meteros con Jorge Javier". Los hermanos aclararon entonces que todo era en tono de broma, y le enviaron un mensaje directo: "Sabes que te queremos".

Los Morancos siguieron con sus bromas más atrevidas. César, provocando la risa del público, afirmó: "Todavía no he dicho lo peor: que guiña un ojo y se le abre el culo". Sin embargo, el presentador mantuvo la calma y añadió: "Jorge, a ellos, a mí no me metas".

A pesar de las críticas en redes sociales, los hermanos insistieron en la importancia del humor y la comedia. Jorge concluyó: "Lo más importante del mundo es tener sentido del humor. Si no sabes reírte de ti mismo, es que no tienes sentido del humor en absoluto".