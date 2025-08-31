Pablo Motos mueve ficha: estas son las dos nuevas incorporaciones de 'El Hormiguero'

Queda un día para que vuelva 'El Hormiguero'. El programa presentado por Pablo Motos aspira a mantener su liderazgo en la franja nocturna de lunes a jueves. No obstante, son conscientes que no será una temporada sencilla después de la irrupción de 'La Revuelta', conducido por David Broncano, en Televisión Española.

El equipo de Antena 3 ya está preparando los últimos detalles de la emisión de mañana que contará con la visita de Bertín Osborne y Sergio Ramos, quien en el día de hoy pública su nueva canción en solitario, 'CIBELES'.

A pesar de que 'La Revuelta' no vuelve a emitirse hasta el 8 de septiembre, la cadena pública ha decidido mover ficha para intentar frenar el arranque de 'El Hormiguero'. Por esta razón, Pedro Sánchez será entrevistado por la periodista Pepa Bueno en su regreso a TVE. Una decisión que ha dejado en jaque mate al formato de Antena 3.

'El Hormiguero' tendrá que vivir un estreno complicado a nivel de audiencia, pero con sus nuevas incorporaciones a la plantilla espera elevar el nivel. El equipo de Motos ha decidido fichar a dos caras muy reconocidas de España.

El primer fichaje es la creadora de contenido Esperansa Grasia, que cuenta con más de 2,8 millones de seguidores en TikTok. Una apuesta para enganchar a la gente joven. Por ahora, se desconoce qué papel tendrá, pero en sus redes sociales ha comunicado que el objetivo es "marear a Pablo".

La segunda incorporación es la de Juan Carlos Ortega. El cómico español tendrá un consultorio con personajes hechos por Inteligencia Artificial. Una sección que promete entretener mucho a la audiencia de 'El Hormiguero'.

El resto de invitados para la primera semana

La noche del martes será para Joaquín Sánchez y Susana Saborido, que promocionarán la nueva temporada de su programa 'Emparejados'. El miércoles acudirá una cara muy reconocida del programa: el escritor y periodista Arturo Pérez Reverte.

Para cerrar la primera semana de la vigésima temporada de 'El Hormiguero', el equipo de Motos contará con la actriz Ester Expósito. Con estos invitados, 'El Hormiguero' saca la artillería pesada para empezar una temporada llena de éxitos.