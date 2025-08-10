Pablo Motos la lía durante sus vacaciones y se critica duramente su comportamiento

Un nuevo vídeo publicado en su cuenta de Instagram ha desatado la locura y Pablo Motos vuelve a ser objeto de crítica por parte de miles de usuarios, que no han visto con buenos ojos su comportamiento durante sus vacaciones.

Nadan con tiburones ballena

El vídeo en cuestión, que puedes ver a continuación, es uno en el que Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, nada junto a tiburones ballena, una práctica turística bastante popular, pero que resulta tremendamente polémica por su impacto ambiental y el maltrato que supone hacia los animales, según expertos.

Pablo Motos relata que la experiencia es muy emocionante y reveladora, en plena naturaleza. Sin embargo, la reacción en redes sociales ha sido mayoritariamente negativa. Hay multitud de usuarios reprochando su actitud, centrándose en que se trata de una práctica irresponsable contra estos animales.

Entre las respuestas se encuentra una del veterinario Eugenio Fernández, que explica que esta actividad fomenta el turismo irresponsable, sobre todo si es compartida por alguien tan mediático como Pablo Motos, presentador de El Hormiguero en Antena 3.

Según el veterinario, estas prácticas en las que el turista nada junto a tiburones ballena altera su comportamiento natural y genera estrés, pues se les suministra comida artificialmente para conseguirlo. Además, nadar tan cerca de los animales es peligroso tanto para ellos como para las personas, según indica.

Una nueva polémica que rodea a Pablo Motos en plenas vacaciones, en las que se encuentra desde la finalización de la última temporada de El Hormiguero, que regresará a la televisión el próximo mes de septiembre.

Otra muestra más de que ciertos tipos de turismo con animales de por medio pueden resultar poco responsables, y el peligro de que figuras públicas como Pablo Motos compartan estas experiencias como actividades recomendables.