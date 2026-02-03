Pablo Motos lo desvela: este es el día que 'Pasapalabra' repartirá el mayor bote de su historia

'Pasapalabra' es uno de los programas más emblemáticos de la televisión española. De lunes a viernes, a las 20 horas, Antena 3 emite el formato presentado por Roberto Leal, en el que dos concursantes se enfrentan a distintas pruebas y al famoso 'Rosco Final' con el objetivo de llevarse el bote.

Los participantes no compiten solos, ya que están acompañados de varios rostros conocidos que colaboran en las pruebas previas al 'Rosco' para sumar el mayor número de segundos posibles. Cantantes, influencers, modelos o actores, entre otros, pasan por el programa y aprovechan su gran audiencia para dar visibilidad a sus nuevos proyectos.

El último bote que repartió el concurso fue el de Óscar Díaz, en mayo de 2024. Sin embargo, Pablo Motos desveló el lunes en 'El Hormiguero' que el próximo jueves 5 de febrero Rosa Rodríguez o Manu Pascual, uno de los dos, se llevará el mayor bote de la historia, que supera los 2.700.000 euros.

El presentador anunció que ese día Antena 3 ofrecerá una programación especial, ya que el desenlace del duelo se emitirá justo después de 'El Hormiguero', a las 23 horas. Antes de conocer quién de los dos se alzará con el premio, ambos concursantes acudirán al espacio presentado por el valenciano.

Más allá de quién acabe llevándose el bote, Rosa y Manu ya han acumulado importantes cifras económicas durante su paso por el programa, además de protagonizar el duelo más longevo de la historia del concurso.

Rosa Rodríguez alcanzó el lunes las 304 emisiones y ha acumulado hasta la fecha 167.400 euros. Por su parte, Manu Pascual llegó este mismo día a los 434 programas, con unas ganancias que ascienden a 269.400 euros.

A lo largo de su trayectoria, ambos han empatado en 91 ocasiones, aunque el balance global de victorias favorece a Manu Pascual, con 119 triunfos frente a los 94 de Rosa Rodríguez.