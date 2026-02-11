Pablo Motos da la cara y contesta a Sarah Santaolalla en 'El Hormiguero'

Crisis en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, después de que la colaboradora Rosa Belmonte hiciese una declaración fuera de lugar durante la tertulia política, mientras analizaban las declaraciones de Felipe González contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Toda la polémica comenzó cuando Motos mencionó que las declaraciones del expolítico habían generado un gran revuelo en una tertulia de Cuatro: "No lo puedo evitar. Esta mañana estaba viendo la tele, he puesto Cuatro y he visto a una tertuliana decir que Felipe González, después de estas declaraciones, es un traidor", haciendo referencia a las palabras de Sarah Santaolalla.

En ese instante, Rosa no dudó en decir: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?". Después de varios segundos incómodos en el plató de televisión, la colaboradora de Antena 3 intentó quitarle hierro al asunto: "Eso era una frase de 'La maravillosa señora Maisel'. La he copiado de 'La maravillosa señora Maisel'".

Las declaraciones no pasaron desapercibidas para Santaolalla, quien contestó duramente al programa en su cuenta de X: "Anoche en un programa "familiar" fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rio ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas".

Después de todo el revuelo que se ha generado en redes, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha pedido disculpas públicamente, aunque en ningún momento nombra a Santaolalla.

"Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en 'El Hormiguero'. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", ha expresado en X.

También, ha hecho lo mismo el presentador de 'El Hormiguero' antes de empezar con el programa de esta noche. "Bienvenidos a 'El Hormiguero'. Lo vamos a pasar en grande esta noche, pero antes, me vais a permitir que, antes de empezar el programa, pida perdón por un comentario desafortunado que hizo ayer Rosa Belmonte en la tertulia", ha señalado.

"A veces pasa que, con la velocidad del directo, mientras estás diciendo algo, estás pensando que no deberías haberlo dicho; pero eso no quita que metimos la pata. Como no es ni el estilo de Rosa ni el del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos para que no vuelva a suceder", ha compartido con toda la audiencia de 'El Hormiguero' para zanjar definitivamente la polémica.