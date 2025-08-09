Pablo Motos en el centro de la polémica por lo que ha hecho durante sus vacaciones: "Tienes edad suficiente"

La temporada televisiva pasada estuvo marcada por el duelo constante entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' que pareció llevarse el formato de Antena 3 con sus habituales entrevistas promocionales e invitados de alto 'standing'.

El curso hace ya algo más de un mes que terminó y los presentadores y colaboradores de ambos programas se encuentran de vacaciones. Por esas cosas de la vida que no tienen explicación racional, no se ha sabido nada de ninguno de los dos rostros protagonistas de cada espacio en todo el verano, hasta ahora.

De David Broncano, se ha sabido que un pueblo ha clonado su voz con IA para su pregón, mientras que de Pablo Motos, se ha generado una nueva polémica a raíz de una de sus últimas publicaciones en Instagram.

Se trata de una actividad acuática que ha levantado críticas por lo inadecuado que algunos consideran el hecho de perpetuar un tipo de negocio que se aprovecha de la fauna salvaje para ganar dinero. Hablamos del nado junto a tiburones ballena, que ha compartido en un vídeo en la red social de Meta.

"Os comparto este momento tan emocionante. Cuando compruebas la potencia de la naturaleza, te sientes a la vez insignificante, vulnerable y feliz", añade en la descripción el valenciano.

Las reacciones de otros usuarios no se hicieron esperar y le criticaron su actitud ante dicha práctica: "¿Emocionante? Vergonzoso... que te enorgullezcas de semejante momento. Y no, tienes edad suficiente para saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal, que hay información por todas parte", opina un seguidor.

De igual manera, otras personas le critican que haya hecho esta actividad: "Es muy triste que estés perpetuando este tipo de prácticas irresponsables", apunta uno. Un tercero comenta que "tendría que dar marcha atrás. Pedir perdón y concienciar de que se puede hacer esta actividad sin maltratar al animal. Eso es maltrato".

Estas críticas van acorde con la opinión de los especialistas, que destapan que la actitud tranquila frente a los humanos de este tipo de especies de animales responde a un cambio de hábito que puede ser peligroso para las especies. En lugar de ir a buscar la comida, toleran el contacto humano porque saben que después les recompensarán con alimento, como comparte en su perfil el divulgador animal, Eugenio Fernández.

En su lugar, asegura que se pueden hacer actividades con animales salvajes, aunque hay que informarse de si es o no responsable antes de lanzarse a la aventura: "Si quieres realizar actividades con animales salvajes, infórmate para no participar de esta clase de experiencias en la que ha participado el presentador de 'El Hormiguero'", apuntaba el especialista.