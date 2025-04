Pablo Motos aprovecha la visita de Pedro Piqueras a 'El Hormiguero' para lanzar una pulla a Carlos Mazón

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá.

No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

Este miércoles, Pedro Piqueras, uno de los periodistas más reconocidos y prestigiados de España que ha estado más de cuatro décadas en televisión, ha acudido al plató del formato por primera vez.

El periodista ha presentado su libro 'Cuando ya nada es urgente', y ha asegurado que no se trata de una biografía: "Me utilizo a mí mismo para contar las cosas que he ido conociendo a lo largo de la vida y para hacer un pequeño homenaje a maestros de la televisión".

Pablo Motos ha destacado el subtítulo 'Llegar. Estar. Saber irse', y el autor ha explicado que se trata de un libro de aprendizajes y que "lo más difícil es saber irse".

Tras esto, el valenciano no ha dudado lanzar una pulla a Carlos Mazón, tras su gestión por la DANA: "Que se lo digan a Mazón". Después de esto, Piqueras ha añadido que es su presidente, y Motos ha pedido disculpas.

El expresentador de Informativos Telecinco ha añadido que "uno que no supo irse fue Biden. No dio tiempo a que hubiera una candidatura más sólida".