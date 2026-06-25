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TELEVISIÓN

Pablo Motos y Ángel Llàcer se pican en pleno directo de 'El Hormiguero': "Qué desagradable que es este hombre"

El catalán deberá cumplir su promesa de organizar una gran fiesta de cumpleaños

Pablo Motos y Ángel Llàcer en El Hormiguero

Pablo Motos y Ángel Llàcer en El Hormiguero / atresplayer

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Andrea Riera

Andrea Riera

El miércoles, Ángel Llàcer visitó el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo programa 'Congelados,' que se estrenará próximamente en Atresmedia.

En un momento de la entrevista, el catalán comentó que es campeón internacional de "piedra, papel o tijera", ya que se presentó a un campeonato en Olot (Girona) y lo ganó.

Pablo Motos aseguró que no entiende el juego: "No quiero empezar con polémica, pero me parece la cosa más aburrida del mundo". Llàcer le cortó rápidamente explicando que se trata de una "psicología brutal" y ambos decidieron ponerlo a prueba en directo, con una primera victoria del actor.

A partir de ahí, la conversación se fue hacia las fiestas de cumpleaños del invitado. Llàcer explicó que en algunas de ellas organiza juegos y pruebas para los asistentes, llegando incluso a premiar a los ganadores con regalos como una Harley-Davidson, algo que sorprendió al presentador.

El valenciano insistió en que ese tipo de ideas podrían funcionar como formato televisivo y le propuso realizar a los 53 años una "superfiesta" en la que alguien se llevaría un premio importante.

Tras la negativa del catalán, Motos soltó en tono humorístico: "Qué desagradable que es este hombre. Intento ser amable con el invitado, pero es que hay noches que es imposible. Me dan ganas de irme a mi casa a dormir".

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Ángel Llácer prometió que si el público del programa conseguía ganar una de las pruebas en directo y se llevaba el premio, celebraría esa gran fiesta por su 53 cumpleaños. Al final lo lograron, por lo que el catalán deberá cumplir con su promesa.

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