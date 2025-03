Pablo Motos alucina en 'El Hormiguero' con el increíble cambio físico de Goyo Jiménez: "¿Qué ha pasado?"

El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá.

No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Este jueves ha acudido al programa Goyo Jiménez. El cómico ha promocionado su espectáculo 'Misery Class' que podrá disfrutarse en el Teatro Capitol de Gran Vía. Además, es uno de los rostros de la nueva edición de 'Tu cara me suena'.

Nada más recibirlo, Pablo Motos ha alucinado, ya que el humorista ha aparecido con un sorprendente cambio de look: "¿Qué ha pasado?", le ha preguntado. Trancas y Barrancas también se han asombrado.

Goyo ha bromeado tras las reacciones del presentador y de las hormigas: "Si ponemos aquí publicidad, la gente pensará que es un anuncio de Mr Popper (...) La gente habrá pensado que ha dejado de llover porque ha salido la luna".

El cómico ha asegurado que se ha afeitado por participar en 'Tu cara me suena': "Era Conchita Wrust y pocos cantantes más con barba. Entonces me ha tocado. 17 años que llevaba con barba".

Goyo Jiménez ha explicado que le ha costado acostumbrarse: "Te juró que me mareé, me entró un ataque de ansiedad y esa noche me fui al hotel, me desperté a media noche, fui al baño y me asusté. Ha habido momentos en los que me ha costado".