Pablo Motos (60 años): "Me levanto a las 8 de la mañana, todos los días hago una meditación de 15 minutos más o menos, y luego ya empieza el día"

Pablo Motos es uno de los presentadores más populares de España. Dio el salto a la fama en 2006, cuando comenzó a presentar 'El Hormiguero', programa de Antena 3. Desde entonces, el presentador valenciano está siempre en boca de todos por sus entrevistas en 'prime time'. La última polémica la sufrió con Sonsoles Ónega, cuando se equivocaron al decir el IVA de los libros.

La vida de Motos da mucho de qué hablar y una de las cosas más comentadas es sobre su estado físico. En una entrevista, el valenciano reconoció cómo es su día a día. "Me levanto a las ocho de la mañana y escucho el monólogo de Carlos Alsina", empezó diciendo.

Escuchar Onda Cero es una obligación para él, pues le ayuda a estar conectado con lo que sucede en todo el mundo. "Si ha pasado algo importante, te lo va a contar Alsina, y además con una reflexión cojonuda", reveló.

Pasadas ya las ocho de la mañana, Motos sigue informándose, pero con el resumen de prensa, también en Onda Cero. "Desayunamos viendo el resumen que hacen con lo más importante de los periódicos, y así ya has situado el día", siendo una rutina que repite cada día.

Pablo Motos durante el monólogo inicial en un programa de esta temporada. / Antena 3

Después de informarse, el presentador de 'El Hormiguero' entra en acción y dedica unos minutos a la meditación, algo que es fundamental para él: "Todos los días hago una meditación de 15 minutos más o menos, y luego ya empieza el día".

"Las dos primeras horas de mi vida siempre se las dedico a la salud, a cuidarme. Para mí no es esfuerzo, es mimarme", señaló. Justo cuando acaba con la meditación, el valenciano enciende el móvil para ver si le han llegado algún mensaje y también para atender los asuntos del programa.

Tras la meditación y el entrenamiento, Motos se concentra por completo en el trabajo: "Una vez que ya he acabado con lo mío, ya lo demás... el programa me come mucho".

Asimismo, es consciente de la importancia de estar bien, tanto a nivel físico como mental: "El órgano que más se beneficia del entrenamiento es el cerebro. Hay más riego sanguíneo, tomas mejores decisiones, estás de mejor humor. Todo son ventajas para el cerebro".

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Tiene claro que "mi patrimonio está en mi cerebro. Necesito pensar bien", ya que es algo que le beneficia directamente a rendir al máximo nivel en 'El Hormiguero'.