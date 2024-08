Pablo Monti, director artístico de Bresh y DJ: "La Bresh está pensada para que la gente sea feliz"

Pablo Monti (Buenos Aires, 1994) es el director artístico de Bresh, además de DJ. Uno de los responsables de 'la fiesta más linda del mundo', que se creó casi sin buscarlo en un pequeño club de Argentina.

¿Cómo nace la Bresh? Tengo entendido que las casualidades tuvieron mucho que ver

Éramos el grupo de amigos de siempre y uno de los chicos, Jaime, estaba haciendo su primer disco. Había rentado un lugar para presentarlo pero no tenía el trabajo terminado y no se podía perder el alquiler, básicamente porque era toda la plata que teníamos. Entonces Jaime, llamó a mi primo, otro de los DJ's fundadores de Bresh, y le dijo: "che, hagamos una fiesta".

¿En qué se diferenciaba del resto de fiestas?

Estaba basada en la alegría de las personas, no era ese ambiente de la noche, como cuando salía de 'chico', que había alguien peleándose o una amiga mía se sentía incómoda. A nosotros eso no nos gustaba y dijimos: "vamos a salir y que parezca una fiesta en casa de tus amigos". Y así nació la primera Bresh, nos conocíamos todos.

Para ti la Bresh era como un negocio familiar ¿cuándo deja de serlo?

En realidad lo sigue siendo pero al principio bajábamos a la pista y saludábamos a todo el mundo; en la tercera fiesta ya no conocíamos al 50% de las personas. Ha crecido mucho pero sigue teniendo esa energía familiar: en España ya se formó una familia Bresh.

Sois como los Bill Gates de la fiesta, ¿os imaginabais este fenómeno mundial?

Hay una cosa graciosa. Desde el comienzo a la Bresh le pusimos: La fiesta más linda del mundo. Inconscientemente ya teníamos ganas de que sucediese aunque no nos lo imaginábamos.

Desde el comienzo le pusimos: La fiesta más linda del mundo Pablo Monti

Llega la cuarentena y en vez de pasaros factura os dispara aún más, ¿qué hicisteis?

Vimos que había un denominador común. Cuando llegó la pandemia estuvimos a punto de decir 'che, ahora toca montar una casa de comida rápida y mandar delivery' pero empezamos a hacer la fiesta con el celular, a través de directos de Instagram.

¿Una estrategia de marketing?

Nunca lo pensamos como algo que nos iba a servir, fue más genuino. La gente lo estaba pasando mal, no podían salir y en la primera transmisión ya habían 12.000 personas; ponte que en la fiesta más grande que habíamos dado fuimos 10.000. Nos escribían: "es la primera vez desde que empezó la cuarentena que estoy contento". Entonces lo vimos, generábamos algo muy lindo, incluso desde la distancia. Llegamos a ser 90.000 personas al mismo tiempo.

Y eso os internacionalizó.

Nos decían: "los estoy viendo desde Miami, 'che' los estoy viendo desde España, 'che', los estoy viendo desde Kosovo". La repercusión nos motivó a decir: "¡Listo! Esta fiesta le gusta a todo el mundo".

Gustáis a todos, hasta a los famosos. ¿Es la nueva fiesta VIP?

Siempre fue un lugar de encuentro. Tal vez antes era difícil que los artistas salieran porque la gente 'viste' se abalanza con el celular. La Bresh les proporcionó un lugar cómodo donde te olvidás por momentos de que sos famoso.

¿A qué dos personas no te esperabas ver juntas?

Para mí fue poético cuando se encontraron Ozuna y Thiago, se conocen en Miami y terminan sacando una canción que dice: "La conocí en una Bresh cantando una de Tego".

Fue poético cuando se encontraron Ozuna y Thego Pablo Monti

¿Y quién te ha sorprendido más?

La que más feliz me puso fue Messi y la que más me sorprendió... me volví loco porque fue Ricky Martin a Miami. También vino Bad Bunny, en Argentina, y le puse todas sus canciones.

¿Sois la fiesta más linda del mundo?

La Bresh es como la comida que te hace tu abuela, no sabes que es, pero está tan amasada hace años, tan pensado el concepto, la marca...La Bresh está pensada para que la gente sea feliz. Hay algo invisible que cocinamos hace ocho años y provoca ese olor al horno de casa de tu abuela, y cuando llegas no sabes porqué te pareció tan lindo todo, fue por algo...invisible.

La imagen está muy cuidada, la flor rosa, el photocall, repartís hasta comida... No parece una fiesta nocturna.

No venimos del mundo de la fiesta, venimos del mundo de la música, de la pintura, del teatro... para nosotros la escenografía es algo importante. Y por supuesto la experiencia: te dan un helado, caramelos... el mundo de la noche siempre fue un poco hostil, nosotros quisimos darle la bienvenida a la gente.

El mundo de la noche siempre fue un hostil, quisimos darle la bienvenida a la gente Pablo Monti

¿Y tu papel como director artístico en la esencia de la Bresh?

Todo lo artístico tiene que ver con la imagen, me encargo de las áreas del arte, de la ambientación... Por ejemplo la idea del oso inflable, parece una tontería pero Messi terminó sacándose una foto con el oso rosa de la Bresh. A cargo mío también están los DJs y toda la performance.

Messi terminó sacándose una foto con el oso rosa de la Bresh Pablo Monti

Habéis llegado hasta Tokyo y eso que no puede haber una cultura más diferente.

Es una de las casualidades más locas. Fui a una radio en Argentina que no escuchaba nadie y me preguntaron: "¿Un sueño de la Bresh?". "Para mí un sueño es ir a Japón", les respondí. Al salir, me escribió una chica y me dijo: "Hola, Pablo, soy Lora. Mi esposo trabaja en la Embajada Argentina en Japón, tienen que venir algún día". Fue como una señal, fuimos y nos reayudaron en la embajada, ese mismo sábado montamos nuestra fiesta.

Tampoco habéis tenido muros para entrar en Tomorrowland.

Estamos muy nerviosos, obviamente somos uno más de 11 millones de artistas pero nos llaman por lo que somos en eso nunca tuvimos dudas nosotros, todo va a encajar.

¿De todos los países, el más fanático después de Argentina?

España.