SOCIEDAD
Pablo Iglesias se reafirma años después: "Dije en el Congreso lo que nadie se atrevía"
El que fuese político de Unidas Podemos vuelve a cargar contra Felipe González
Quien fuese líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a generar polémica al reivindicar algunas de las declaraciones más controvertidas de su etapa como diputado en el Congreso. En una entrevista que ha concedido a RNE, aseguró sentirse "muy orgulloso" de afirmar en sede parlamentaria que "había más delincuentes potenciales en el Congreso que en la calle", además de haber acusado a Felipe González de tener "las manos manchadas de cal viva".
Iglesias, aprovechando esta esperada entrevista, reflexionó acerca del impacto personal y político que supone intervenir desde la tribuna del Congreso: "nunca pensé en mi vida que fuera diputado, subirse ahí implica una enorme responsabilidad y una performance que marca lo que dices".
Según el ex dirigente de Podemos, su paso por el Parlamento dejó frases que rompieron con todas las normas establecidas y que, a su juicio, nadie se había atrevido a pronunciar antes.
Sin ir más lejos, el ex secretario general de Podemos recordó especialmente esas palabras dirigidas a Felipe González, en referencia al terrorismo de estado de los GAL en los años 80: "todo el mundo sabía que lo que estaba diciendo era verdad", subrayó.
"Las instituciones son un espacio en el que determinadas cosas, aunque sean verdad, no se pueden decir", dejando claro que en el discurso político existen también ciertos límites, sobre todo cuando hablas en una institución como el Congreso de los Diputados.
Durante la entrevista, Pablo Iglesias recordó la presión mediática sufrida tras aquellas intervenciones: "cuando repasas quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación, notas la presión y sabes que te van a reventar. Y lo hicieron".
Y por último, Iglesias recordó su admiración hacia Santiago Carrillo y su entrevista con el histórico dirigente comunista, a quien mencionó como una figura fundamental en momentos de la democracia española que fueron realmente críticos. Una entrevista polémica como suele ser toda declaración de Pablo Iglesias.
- Niño Becerra, experto en economía: “Están condenando a España a un modelo de crecimiento pobre”
- Precio del euríbor hoy, 10 de diciembre de 2025: la cuota toca máximos y preocupa a los hipotecados
- La AEMET enciende las alarmas en España por la borrasca Emilia: estas zonas podrían registrar lluvias de más de 100 litros
- Iñaki Urdangarín rompe su silencio: 'El primer día en la cárcel fue el peor, no se lo deseo a nadie
- Cuánto subirán las pensiones en 2026 y cómo afectarán a tu bolsillo según tu tipo de prestación
- Valentín Fuster (82), cardiólogo: 'La felicidad se alcanza con las 4 'aes': actitud...
- Esnáider, sobre el futuro de Guardiola en el Manchester City: 'Lo vi con ganas de irse
- Hacienda, al acecho: Los bancos señalarán a quienes hagan movimientos de más de 25.000 euros al año