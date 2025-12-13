Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOCIEDAD

Pablo Iglesias se reafirma años después: "Dije en el Congreso lo que nadie se atrevía"

El que fuese político de Unidas Podemos vuelve a cargar contra Felipe González

Archivo - El exvicepresidente y exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias, a su llegada a la presentación de su libro 'Enemigos íntimos'.

Archivo - El exvicepresidente y exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias, a su llegada a la presentación de su libro 'Enemigos íntimos'. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

David Cruz

David Cruz

Quien fuese líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a generar polémica al reivindicar algunas de las declaraciones más controvertidas de su etapa como diputado en el Congreso. En una entrevista que ha concedido a RNE, aseguró sentirse "muy orgulloso" de afirmar en sede parlamentaria que "había más delincuentes potenciales en el Congreso que en la calle", además de haber acusado a Felipe González de tener "las manos manchadas de cal viva".

Iglesias, aprovechando esta esperada entrevista, reflexionó acerca del impacto personal y político que supone intervenir desde la tribuna del Congreso: "nunca pensé en mi vida que fuera diputado, subirse ahí implica una enorme responsabilidad y una performance que marca lo que dices".

Según el ex dirigente de Podemos, su paso por el Parlamento dejó frases que rompieron con todas las normas establecidas y que, a su juicio, nadie se había atrevido a pronunciar antes.

Sin ir más lejos, el ex secretario general de Podemos recordó especialmente esas palabras dirigidas a Felipe González, en referencia al terrorismo de estado de los GAL en los años 80: "todo el mundo sabía que lo que estaba diciendo era verdad", subrayó.

"Las instituciones son un espacio en el que determinadas cosas, aunque sean verdad, no se pueden decir", dejando claro que en el discurso político existen también ciertos límites, sobre todo cuando hablas en una institución como el Congreso de los Diputados.

Durante la entrevista, Pablo Iglesias recordó la presión mediática sufrida tras aquellas intervenciones: "cuando repasas quiénes son los propietarios de los grandes medios de comunicación, notas la presión y sabes que te van a reventar. Y lo hicieron".

Y por último, Iglesias recordó su admiración hacia Santiago Carrillo y su entrevista con el histórico dirigente comunista, a quien mencionó como una figura fundamental en momentos de la democracia española que fueron realmente críticos. Una entrevista polémica como suele ser toda declaración de Pablo Iglesias.

