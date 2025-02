Pablo Iglesias la lía en medio del juicio por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso: "El fútbol profesional es un nido de fachas y..."

Patricia Pérez: "Contacté con García Cuervo enfadada para decirle que llevaba dos meses fuera de casa y que me iba de vacaciones. Recibí una llamada para decirme que tenía que ir a la Federación para declarar en el Departamento de Integridad. No había participado en el comunicado, pero me dijeron que lo habían solicitado así. Acabé llorando desesperada, pero fui".